सात समंदर पार गूंजेगी मिथिला की संस्कृति, 10 देशों की 10 मैथिलानी साझा करेंगी अपनी यात्राएं

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Maithil Women Global Platform: मिथिला की माटी की खुशबू, यहां की भाषा, साहित्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब सात समंदर पार भी अपनी धमक बिखेर रही है।

वैश्वीकरण के इस दौर में जहां एक ओर लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं, वहीं दुनिया के अलग-अलग कोनों में बसी मैथिल महिलाएं अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखे हुए हैं।

इसी अनूठी पहल के तहत इंटरनेशनल मैथिल डायस्पोरा की ओर से ‘दशशक्ति इंटरनेशनल 2026’ का आयोजन किया जा रहा है, जो दुनिया भर में रह रही मैथिल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न है।

'10 मैथिलानी, 10 जीवन यात्राएं'

'10 मैथिलानी, 10 जीवन यात्राएं, नारी शक्ति के विविध रंग' विषय पर आधारित यह विशेष श्रृंखला 11 से 20 अक्टूबर तक यूट्यूब लाइव के माध्यम से प्रसारित की जा रही है।

इस वैश्विक मंच के जरिए ओमान, नेपाल, सिंगापुर, जर्मनी, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, नाइजीरिया, हांगकांग, मलेशिया और अमेरिका में रह रहीं 10 प्रतिभाशाली मैथिल महिलाएं अपने जीवन के संघर्ष, उपलब्धियों और सांस्कृतिक जुड़ाव की अनसुनी दास्तां साझा कर रही हैं। इस पूरे कार्यक्रम का शानदार संवाद-संचालन 'मिथिलाक बेटी' के रूप में विख्यात माला झा कर रही हैं।

महिला सशक्तीकरण के नए आयाम इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें महिला सशक्तीकरण को केवल नौकरी, आर्थिक स्वतंत्रता या पेशेवर सफलता तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें शिक्षा, साहित्य, कला, सामाजिक सेवा, पारिवारिक मूल्यों के निर्वहन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महिलाओं की अतुलनीय भूमिका को मुख्य पटल पर रखा गया है। यह साबित करता है कि नारी शक्ति हर मोर्चे पर अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा रही है।