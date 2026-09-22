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मधुबनी के युवक को मुर्गी फार्म से उठाकर मोहनपुर में मारी गोली, बाइक छीनी

By Braj mohan mishraEdited By: Dharmendra Singh
Published: Tue, 22 Sep 2026 07:41 PM (IST)

मधुबनी में एक युवक को उसके मुर्गी फार्म से अगवा कर मोहनपुर ले जाया गया, जहां बदमाशों ने उसकी बाइक ...और पढ़ें

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

जागरण संवाददाता, मधुबनी। मुर्गी फार्म पर काम में जुटे युवक को क्या पता था कि कुछ ही देर में बदमाश उसे अगवा कर सुनसान जगह ले जाएंगे।

बदमाशों ने युवक को फार्म से उठाया और पंडौल थाना क्षेत्र के मोहनपुर ले जाकर उसकी बाइक छीन ली। इसके बाद पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए।

राजनगर थाना क्षेत्र के जेल गेट महिनाथपुर निवासी दयाराम यादव के पुत्र महेश कुमार यादव के साथ यह घटना हुई। बताया गया है कि महेश अपने मुर्गी फार्म पर था। इसी दौरान कुछ बदमाश वहां पहुंचे और उसे अपने साथ लेकर चले गए।

बदमाश महेश को मोहनपुर ले गए। वहां उसकी बाइक छीनने के बाद पैर में गोली मार दी। गोली लगने से महेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस बदमाशों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घटना को लेकर इलाके में चर्चा है।