मधुबनी के युवक को मुर्गी फार्म से उठाकर मोहनपुर में मारी गोली, बाइक छीनी

जागरण संवाददाता, मधुबनी। मुर्गी फार्म पर काम में जुटे युवक को क्या पता था कि कुछ ही देर में बदमाश उसे अगवा कर सुनसान जगह ले जाएंगे।

बदमाशों ने युवक को फार्म से उठाया और पंडौल थाना क्षेत्र के मोहनपुर ले जाकर उसकी बाइक छीन ली। इसके बाद पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए।

राजनगर थाना क्षेत्र के जेल गेट महिनाथपुर निवासी दयाराम यादव के पुत्र महेश कुमार यादव के साथ यह घटना हुई। बताया गया है कि महेश अपने मुर्गी फार्म पर था। इसी दौरान कुछ बदमाश वहां पहुंचे और उसे अपने साथ लेकर चले गए।

बदमाश महेश को मोहनपुर ले गए। वहां उसकी बाइक छीनने के बाद पैर में गोली मार दी। गोली लगने से महेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।