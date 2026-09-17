मधुबनी में चाची सिंडिकेट के बाद राजा व्यार, 13 लाख नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बासोपट्टी (मधुबनी)। Madhubani Smuggling Network: मधुबनी के सीमा क्षेत्र में सक्रिय तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है।

कुख्यात महिला तस्कर हीरा महासेठ उर्फ चाची की गिरफ्तारी के बाद अब खौना निवासी राजा व्यार को नेपाली प्रहरी ने 13 लाख नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है।

सुरक्षा एजेंसियां इस गिरफ्तारी को चाची सिंडिकेट से जोड़कर भी जांच कर रही हैं।

दवा कारोबार की आड़ में नेटवर्क

बताया जा रहा है कि राजा व्यार दवा व्यापार की आड़ में भारत-नेपाल के बीच अवैध कारोबार करता था। वह नशीली दवाओं की बिक्री से भी जुड़ा बताया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, राजा दशकों से नेपाली मुद्रा की अवैध अदला-बदली के कारोबार में सक्रिय था। सुरक्षा एजेंसियां राजा व्यार के नेटवर्क की भी जांच कर रही हैं। उसके संबंध चाची के परिवार से जुड़े राजीव महासेठ के कारोबार से होने की आशंका जताई जा रही है।

चाची के मोबाइल से मिले सुराग सूत्रों के अनुसार, चाची की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल फोन से कई कारोबारियों के नाम सामने आए थे। इसके बाद एजेंसियों ने बासोपट्टी बाजार के दर्जनों कारोबारियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की थी। राजा व्यार की गिरफ्तारी को भी इसी कार्रवाई की कड़ी माना जा रहा है।