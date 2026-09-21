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मधुबनी की बेटी रूचि ने वुशू में जीता स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी प्रतिनिधित्व

By Braj mohan mishraEdited By: Dharmendra Singh
Published: Mon, 21 Sep 2026 01:08 PM (IST)

रूचि कुमारी ने 16वीं बिहार राज्य सीनियर वुशू प्रतियोगिता में 60 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जिससे उनका राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हो गया है।

विजेता ट्राॅॅफी के साथ मधुबनी की रूचि व अन्य खिलाड़ी।

विजेता ट्राॅॅफी के साथ मधुबनी की रूचि व अन्य खिलाड़ी।

जागरण संवाददाता, मधुबनी। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर मधुबनी की बेटी रूचि कुमारी ने वुशू के मैदान में जिले का मान बढ़ाया है।

पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित खेल भवन में आयोजित 16वीं बिहार राज्य महिला एवं पुरुष सीनियर वुशू प्रतियोगिता में रूचि ने 60 किलो भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि के साथ ही राष्ट्रीय वुशू प्रतियोगिता के लिए भी चयन हुआ है।

ruchi kumari

60 किलो भार वर्ग में दमदार प्रदर्शन

19 से 20 सितंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मधुबनी जिले के चार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। महिला 60 किलो भार वर्ग में रूचि कुमारी ने अपने प्रदर्शन से प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता। उनकी इस उपलब्धि पर जिले के खेल प्रेमियों में खुशी है।

विक्रमजीत ने जीता रजत

प्रतियोगिता में मधुबनी के पुरुष खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन किया। पुरुष 60 किलो भार वर्ग में विक्रमजीत कुमार ने रजत पदक हासिल किया। 52 किलो भार वर्ग में रूपेश कुमार और 56 किलो भार वर्ग में रंजीत कुमार ने भी प्रतियोगिता में भाग लेकर जिले का प्रतिनिधित्व किया।

अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी

मधुबनी जिला वुशू संघ के महासचिव सन्नी कुमार ने बताया कि स्वर्ण पदक जीतने वाली रूचि कुमारी का चयन राष्ट्रीय वुशू प्रतियोगिता के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि रूचि की मेहनत और लगातार अभ्यास का परिणाम है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन के लिए वह तैयारी करेंगी।

खिलाड़ियों को दी बधाई

संघ के अध्यक्ष सह राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता मंटू कुमार, महासचिव सन्नी कुमार, कोषाध्यक्ष ज्योति कुमारी, सदस्य अमित कुमार चौधरी, उमेश कुमार मंडल, ललित कुमार, मो. परवेज आलम, मो. जावेद, छोटू कुमार, जय किशन कुमार और मिथुन कुमार समेत जिले के कई लोगों ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। रूचि की सफलता को जिले के उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया गया।