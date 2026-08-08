मधुबनी शहर को जलजमाव से मिलेगी मुक्ति, किंग्स कैनाल की उराही पर खर्च होंगे 1.08 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Waterlogging Problem: शहर में हर वर्ष बरसात के दौरान उत्पन्न होने वाली जलजमाव की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने किंग्स कैनाल नाले की व्यापक सफाई और गाद निकासी की योजना तैयार की है।

इन योजनाओं की स्वीकृति और संवेदक चयन प्रक्रिया पूरी होते ही शहर में विकास कार्यों का दायरा और अधिक व्यापक हो जाएगा। स्टेडियम रोड स्थित शांति दीप चौक से महाराजगंज, सुड़ी स्कूल और गदियानी होते हुए चौभच्चा चौक तक किंग्स कैनाल की उराही एवं गाद निकासी पर करीब 1.08 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सुचारु होगी जलनिकासी योजना के क्रियान्वयन के बाद नाले की जल प्रवाह क्षमता बढ़ेगी और शहर के कई मोहल्लों में जलनिकासी व्यवस्था पहले से अधिक सुचारु होने की उम्मीद है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से निविदा के आधार पर संचालित की जाएगी। नगर निगम के अनुसार वर्षों से नाले में जमी गाद और अतिक्रमण के कारण बरसात के समय पानी का बहाव पूरी तरह बाधित हो जाता है। गाद निकासी की योजना जलजमाव के कारण महाराजगंज, गदियानी और सुड़ी स्कूल रोड सहित आसपास के बड़े इलाकों में जलजमाव की विकट स्थिति उत्पन्न होती है। नई योजना के तहत नाले की पूरी लंबाई में आधुनिक मशीनों और श्रमिकों की मदद से गाद निकासी कर नाले को उसके मूल स्वरूप में लाया जाएगा।