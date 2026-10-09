किस मां ने झाड़ियों में फेंका नवजात? मधुबनी की औंसी पुलिस बनी देवदूत, अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान

संवाद सूत्र, जागरण, बिस्फी (मधुबनी)। Madhubani Newborn Baby: प्रखंड के औंसी थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक नवजात को औंसी जीरोमाइल स्थित सरवर मार्केट के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया गया।

एक मां की इस बेदर्दी से पूरा इलाका हैरत में है। तेज धूप और गर्मी के बीच झाड़ी से मासूम के रोने की आवाज सुनकर राहगीरों व ग्रामीणों के होश उड़ गए।

झाड़ियों से आई आवाज

आवाज सुनकर जब लोग मौके पर पहुंचे तो लावारिस अवस्था में पड़े नवजात को देख दंग रह गए। ग्रामीणों ने बिना देर किए तुरंत इसकी सूचना औंसी थाना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत और एसआई प्रेम कुमार पुलिस बल के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे।

पुलिस बनी देवदूत

पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए मासूम को अपनी गोद में लिया और इलाज के लिए औंसी स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज और देखभाल शुरू की, जिससे समय रहते नवजात बच्ची की सांसें बच गईं।