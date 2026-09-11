मधुबनी : कम पैसे में शुरू करें बकरी पालन, हर महीने कमाई का बन सकता है मजबूत जरिया

संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी)। नौकरी की तलाश में भटक रहे ग्रामीण युवाओं के लिए बकरी पालन कम लागत में स्वरोजगार शुरू करने का बेहतर विकल्प बन सकता है। थोड़े संसाधनों से शुरू होने वाले इस व्यवसाय से नियमित आमदनी की जा सकती है।

इसी उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र, सुखेत में ग्रामीण युवाओं के लिए पांच दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सात सितंबर से शुरू हुआ प्रशिक्षण शुक्रवार को संपन्न हो गया। इसमें युवाओं को वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन कर आय बढ़ाने के गुर बताए गए।

कम पूंजी में शुरू हो सकता है व्यवसाय केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉ. एसके गंगवार ने कहा कि बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय है। इसे कम पूंजी और सीमित संसाधनों के साथ शुरू किया जा सकता है। गरीब और सीमांत किसानों के लिए यह नियमित आय का मजबूत साधन बन सकता है। उन्होंने बकरी पालन को ग्रामीण परिवारों के लिए 'एटीएम की तरह' बताते हुए वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर जोर दिया।

नस्ल का सही चयन जरूरी प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने बकरी पालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। डॉ. जग पाल ने प्रतिभागियों को नस्ल चयन के बारे में बताया। उन्होंने ब्लैक बंगाल, बरबरी और सिरोही जैसी उन्नत नस्लों की विशेषताओं की जानकारी दी। साथ ही बेहतर उत्पादन के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नस्ल के चयन को महत्वपूर्ण बताया।

आवास से लेकर पोषण तक की जानकारी डॉ. राहुल सिंह राजपूत ने बकरियों के लिए उचित आवास निर्माण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने साफ-सफाई, पोषण और समय पर देखभाल को बकरी पालन की सफलता के लिए जरूरी बताया। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को व्यावहारिक तरीके से व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उपाय भी बताए गए।