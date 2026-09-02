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मधुबनी के खजौली में कोसी नहर में मिली सिर कटी लाश, अब तक नहीं हुई पहचान

By Brajmohan MishraEdited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:11 PM (IST)

मधुबनी के खजौली थाना क्षेत्र में कोसी नहर से एक युवक का सिर कटा शव बरामद हुआ है, जिससे इलाके ...और पढ़ें

काफी खोजबीन के बावजूद अब तक सिर बरामद नहीं हो सका है।

काफी खोजबीन के बावजूद अब तक सिर बरामद नहीं हो सका है।

HighLights

  1. मधुबनी के खजौली में कोसी नहर से मिला सिर कटा शव।

  2. पुलिस कर रही है शव की पहचान और कटे सिर की तलाश।

  3. सिर नहीं मिलने से शव की पहचान में आ रही दिक्कत।

जागरण संवाददाता, मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के कुसमार गांव के वार्ड 12 स्थित कोसी नहर से बुधवार की सुबह पुलिस ने एक युवक की सिर कटी लाश बरामद की। शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस शव की पहचान कराने के प्रयास में जुटी है।

पुलिस ने युवक के कटे हुए सिर की तलाश शुरू कर दी है। बुधवार को काफी खोजबीन के बावजूद अब तक सिर बरामद नहीं हो सका है। सिर नहीं मिलने के कारण शव की पहचान करने में पुलिस को परेशानी हो रही है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में भी युवक की पहचान के लिए जानकारी जुटाई जा रही है। घटना को लेकर पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है।

पुलिस की ओर से कटे सिर की तलाश जारी है। शव की पहचान होने के बाद घटना से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और युवक की पहचान कराने में जुटी है।

 