मधुबनी के खजौली में कोसी नहर में मिली सिर कटी लाश, अब तक नहीं हुई पहचान

जागरण संवाददाता, मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के कुसमार गांव के वार्ड 12 स्थित कोसी नहर से बुधवार की सुबह पुलिस ने एक युवक की सिर कटी लाश बरामद की। शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस शव की पहचान कराने के प्रयास में जुटी है।

पुलिस ने युवक के कटे हुए सिर की तलाश शुरू कर दी है। बुधवार को काफी खोजबीन के बावजूद अब तक सिर बरामद नहीं हो सका है। सिर नहीं मिलने के कारण शव की पहचान करने में पुलिस को परेशानी हो रही है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में भी युवक की पहचान के लिए जानकारी जुटाई जा रही है। घटना को लेकर पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है।