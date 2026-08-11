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    मधुबनी में दस फीट दूर था बिजली का पोल, फिर भी कैसे हुआ हादसा? बहन की मौत, भाई झुलसा

    By Braj mohan mishraEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 10:00 AM (IST)

    मधुबनी में छत पर टहलते समय भाई-बहन बिजली के तार की चपेट में आ गए, जिससे 17 वर्षीय बहन शिव कुमारी की मौत हो गई और भाई राज कुमार साह गंभीर रूप से झुलस ग ...और पढ़ें

    मधुबनी में घटना के बाद रोते बिलखते स्वजन। जागरण

    मधुबनी में घटना के बाद रोते बिलखते स्वजन। जागरण

    HighLights

    1. छत से कुछ दूरी से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में दोनों आ गए

    2. ग्रामीणों का कहना है कि बिजली का तार टूटकर छत की ओर गिरा होगा

    3. बिजली विभाग की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। रात की गर्मी से राहत पाने के लिए भाई-बहन घर की छत पर टहलने गए थे। कुछ देर पहले तक दोनों साथ थे, लेकिन अचानक बिजली के तार की चपेट में आने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

    हादसे में 17 वर्षीय शिव कुमारी की मौत हो गई, जबकि उसका भाई राज कुमार साह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेनीपट्टी गांव की है।

    रात करीब 11 बजे हुआ हादसा

    बताया गया कि सोमवार रात करीब 11 बजे गर्मी के कारण शिव कुमारी और उसका भाई राज कुमार साह छत पर घूम रहे थे। इसी दौरान छत से कुछ दूरी से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में दोनों आ गए। अचानक करंट लगने से दोनों झुलस गए। राज कुमार झटके के कारण छत से नीचे गिर गया।

    बहन ने मौके पर तोड़ा दम

    हादसे के बाद स्वजन और आसपास के लोग दोनों को लेकर इलाज के लिए पहुंचे। गंभीर रूप से झुलसे राज कुमार की स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया गया। वहीं, शिव कुमारी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    छत से करीब दस फीट दूर है बिजली पोल

    ग्रामीणों के अनुसार जिस मकान की छत पर हादसा हुआ, वहां से बिजली का पोल करीब दस फीट की दूरी पर है। बिजली का तार छत से कुछ दूरी से गुजर रहा है। इसी कारण ग्रामीण भी हैरान हैं कि आखिर दोनों करंट की चपेट में कैसे आ गए।

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    टूटकर तार गिरने की कही जा रही बात

    कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बिजली का तार टूटकर छत की ओर गिरा होगा, जिसके कारण भाई-बहन उसकी चपेट में आ गए। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

    जांच के बाद स्पष्ट होगी वजह

    घटना को लेकर बिजली विभाग की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। विभाग ने मामले की जांच कराने की बात कही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बिजली के तार में किस तरह से करंट आया और दोनों इसकी चपेट में कैसे आए।