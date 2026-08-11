मधुबनी में दस फीट दूर था बिजली का पोल, फिर भी कैसे हुआ हादसा? बहन की मौत, भाई झुलसा

जागरण संवाददाता, मधुबनी। रात की गर्मी से राहत पाने के लिए भाई-बहन घर की छत पर टहलने गए थे। कुछ देर पहले तक दोनों साथ थे, लेकिन अचानक बिजली के तार की चपेट में आने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

हादसे में 17 वर्षीय शिव कुमारी की मौत हो गई, जबकि उसका भाई राज कुमार साह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेनीपट्टी गांव की है। रात करीब 11 बजे हुआ हादसा बताया गया कि सोमवार रात करीब 11 बजे गर्मी के कारण शिव कुमारी और उसका भाई राज कुमार साह छत पर घूम रहे थे। इसी दौरान छत से कुछ दूरी से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में दोनों आ गए। अचानक करंट लगने से दोनों झुलस गए। राज कुमार झटके के कारण छत से नीचे गिर गया।

बहन ने मौके पर तोड़ा दम हादसे के बाद स्वजन और आसपास के लोग दोनों को लेकर इलाज के लिए पहुंचे। गंभीर रूप से झुलसे राज कुमार की स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया गया। वहीं, शिव कुमारी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

छत से करीब दस फीट दूर है बिजली पोल ग्रामीणों के अनुसार जिस मकान की छत पर हादसा हुआ, वहां से बिजली का पोल करीब दस फीट की दूरी पर है। बिजली का तार छत से कुछ दूरी से गुजर रहा है। इसी कारण ग्रामीण भी हैरान हैं कि आखिर दोनों करंट की चपेट में कैसे आ गए।

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टूटकर तार गिरने की कही जा रही बात कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बिजली का तार टूटकर छत की ओर गिरा होगा, जिसके कारण भाई-बहन उसकी चपेट में आ गए। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।