मधुबनी से सूरत जाने के लिए ट्रेन पकड़ने निकले थे, एनएच-27 पर हादसे ने जान ले ली
सकरी स्टेशन जा रहे एक परिवार का ई-रिक्शा एनएच-27 पर खड़े ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता समेत चार लोग घायल हो ...और पढ़ें
HighLights
ई-रिक्शा एनएच-27 पर खड़े ट्रक से टकराया।
हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत।
मृतक के माता-पिता समेत चार लोग गंभीर घायल।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। रात का सफर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हादसे में बदल गया। सूरत जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए सकरी स्टेशन जा रहे एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब उनका ई-रिक्शा एनएच-27 पर सड़क किनारे खड़े 10 चक्का ट्रक से जा टकराया।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता समेत चार लोग घायल हुए हैं।
खड़े ट्रक से टकराया ई-रिक्शा
घटना सकरी थाना क्षेत्र के नवादा के निकट गुरुवार देर रात की है। बताया गया कि रुद्रपुर थाना क्षेत्र के निवासी एक परिवार के लोग ई-रिक्शा से सकरी स्टेशन जा रहे थे। इसी दौरान एनएच-27 पर सड़क किनारे खड़े 10 चक्का ट्रक से ई-रिक्शा की टक्कर हो गई।
टक्कर में कई लोग घायल
हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। ई-रिक्शा में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में रुद्रपुर थाना क्षेत्र निवासी जगदीश सदाय के पुत्र शिवम कुमार सदाय भी गंभीर रूप से घायल हुए।
इलाज के दौरान युवक की मौत
घायल शिवम कुमार सदाय को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
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माता-पिता भी गंभीर घायल
दुर्घटना में मृतक के पिता जगदीश सदाय और माता सुनीता देवी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों का इलाज सकरी स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं ई-रिक्शा चालक शिवम कुमार को भी गंभीर चोटें आई हैं। उसका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है।
सूरत जाने के लिए निकले थे
बताया गया कि सभी लोग देर रात घर से सूरत जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए सकरी स्टेशन जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में हादसा उनका इंतजार कर रहा है। दुर्घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।