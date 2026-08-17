डीएम-एसपी की अनुपस्थिति पर मधुबनी दिशा बैठक का बहिष्कार, जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Disha Meeting: मधुबनी में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के शामिल नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ा रुख अपनाया।

दोनों शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति से नाराज दिशा समिति के सदस्यों ने एकजुट होकर बैठक का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। यह महत्वपूर्ण बैठक झंझारपुर सांसद सह दिशा समिति के अध्यक्ष रामप्रीत मंडल की अध्यक्षता में संपन्न होनी थी।

जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश

दिशा समिति के अध्यक्ष आरपी मंडल ने अधिकारियों के इस रवैये को जिले के विकास कार्यों में बाधा डालने वाला बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि डीएम और एसपी को बैठक में नहीं आना था तो इसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिए थी। जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर इस प्रकार अनुपस्थित रहना उनका सीधा अपमान है।

मुख्यमंत्री से कार्रवाई मांग सांसद आरपी मंडल ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। वहीं मधुबनी सांसद अशोक यादव ने भी अधिकारियों की कार्यशैली पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की।