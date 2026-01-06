Language
    मधुबनी में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के सामने चले लात-घूंसे, टिकट बंटवारे को लेकर हुए विवाद ने बिगाड़ा माहौल

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:15 PM (IST)

    मधुबनी में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के दो गुटों में झड़प हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी के कारण ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मधुबनी । मधुबनी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व सीएलपी लीडर शकील अहमद खान के कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पार्टी कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच झड़प हो गई।

    कार्यक्रम स्थल पर पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की और लात-घूंसे तक पहुंच गई। दोनों गुटों के बीच पार्टी झंडा लगे डंडों से भी मारपीट हुई, जिससे कुछ देर के लिए कार्यक्रम बाधित हो गया।

    बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर जिला स्तर पर यह बैठक बुलाई गई थी। इसी दौरान टिकट बंटवारे में कथित मनमानी को लेकर नाराज कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व विधायक दल नेता शकील अहमद खान लगातार कार्यकर्ताओं को समझाते रहे, लेकिन स्थिति पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका।

    डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता अमानुल्लाह खान ने बताया कि टिकट वितरण को लेकर कुछ कार्यकर्ता नाराज थे। सभी कांग्रेस के ही लोग हैं और बातचीत से ही समाधान निकलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि टिकट सूची का अंतिम फैसला दिल्ली से हुआ था।