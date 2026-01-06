मधुबनी में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के सामने चले लात-घूंसे, टिकट बंटवारे को लेकर हुए विवाद ने बिगाड़ा माहौल

जागरण संवाददाता, मधुबनी । मधुबनी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व सीएलपी लीडर शकील अहमद खान के कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पार्टी कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच झड़प हो गई।

कार्यक्रम स्थल पर पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की और लात-घूंसे तक पहुंच गई। दोनों गुटों के बीच पार्टी झंडा लगे डंडों से भी मारपीट हुई, जिससे कुछ देर के लिए कार्यक्रम बाधित हो गया।

बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर जिला स्तर पर यह बैठक बुलाई गई थी। इसी दौरान टिकट बंटवारे में कथित मनमानी को लेकर नाराज कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व विधायक दल नेता शकील अहमद खान लगातार कार्यकर्ताओं को समझाते रहे, लेकिन स्थिति पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका।