शीतलहर में सेहत का रखें खास ख्याल, विटामिन-C युक्त फल-सब्जियां खाने की सलाह

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Cold Wave Advisory Bihar: जिले में लगातार दूसरे दिन शीतलहर का असर बना हुआ है। गिरते तापमान और बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शीतलहर से बचाव को लेकर विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। डीएम ने लोगों से अपील की है कि ठंड के इस मौसम में विशेष सतर्कता बरतें और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन-C से भरपूर फल और सब्जियों का अधिक सेवन करें। साथ ही नियमित रूप से गर्म तरल पदार्थ पीने की सलाह दी गई है, ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे।

शीतलहर के दौरान क्या करें प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि अत्यधिक ठंड के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। ठंडी हवा, बारिश या कोहरे के संपर्क को कम करें। एक ही मोटा कपड़ा पहनने की बजाय ढीले और हल्के परतदार कपड़े पहनें, जिससे शरीर की गर्मी बनी रहे।

सिर, गर्दन, हाथ और पैरों को पूरी तरह ढंक कर रखें। गीले कपड़े तुरंत बदलें और तंग कपड़ों से परहेज करें। मुंह और नाक को ढंककर रखें ताकि फेफड़ों को ठंडी हवा से बचाया जा सके। टोपी, मफलर और जलरोधी जूतों का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है।

त्वचा को रूखापन से बचाने के लिए नियमित रूप से तेल या मॉइश्चराइजर का प्रयोग करें। बुजुर्गों, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। साथ ही अकेले रहने वाले बुजुर्गों का हाल-चाल लेने की अपील भी की गई है।

हीटर और पानी को लेकर सावधानी जरूरत पड़ने पर ही रूम हीटर का प्रयोग करें और कमरे में हवा की उचित निकासी सुनिश्चित करें। अधिक समय तक ठंड के सीधे संपर्क में न रहें। अचेत अवस्था में किसी व्यक्ति को कोई तरल पदार्थ न दें।

शीतलहर के गंभीर प्रभाव में त्वचा पीली, सख्त या सुन्न हो सकती है और लाल फफोले पड़ सकते हैं, जो गैंग्रीन का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लेने को कहा गया है। प्रभावित अंग को गुनगुने पानी से सेकने और व्यक्ति को गर्म स्थान पर ले जाने की सलाह दी गई है।

शीतलहर से पहले बरतें ये सावधानी डीएम ने कहा कि मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें और सर्दियों के लिए पर्याप्त कपड़ों व आवश्यक सामग्री का पहले से इंतजाम करें। भोजन, पानी, ईंधन, टॉर्च, बैटरी और जरूरी दवाओं का भंडारण रखने की सलाह दी गई है।

फसलों और पशुओं के लिए भी एडवाइजरी प्रशासन ने किसानों और पशुपालकों के लिए भी सतर्कता निर्देश जारी किए हैं। शीतलहर से फसलों को नुकसान की आशंका को देखते हुए रोग-नियंत्रण उपाय अपनाने, उचित उर्वरक उपयोग और ठंडी हवा से बचाव के उपाय करने की सलाह दी गई है।