Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मधुबनी में एनएच 27 पर भैंस से टकराकर यात्री बस पलटी, सात यात्री घायल

    By Devkant Jha Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:24 PM (IST)

    मधुबनी के फुलपरास में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर देर रात एक यात्री बस भैंस से टकराकर पलट गई। मोतिहारी से सिलीगुड़ी जा रही बस हादसे में सात यात्री घायल ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    घटना के बाद पलती यात्री बस। जागरण

    संवाद सहयोगी, फुलपरास (पश्चिम चंपारण)। स्थानीय थाना क्षेत्र के दनरा टोल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सोमवार देर रात भैंस से टकराकर यात्री से भरी बस एनएच से निचे पलट गई। हादसे में बस सवार सात यात्री घायल हो गए।

    घायल में तीन यात्री की हालत गंभीर रहने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया गया। घायल में मोतिहारी के ढ़ाका थाना क्षेत्र के गरदीया गांव निवासी 31 वर्षीय मो. अमजद हुसैन मुजफ्फरपुर के कुंआ थाना क्षेत्र के खलितपुर निवासी 25 वर्षीय नितीश कुमार, मोतिहारी के चिरैया निवासी 32 वर्षीय मो. समसुद्दीन व्यक्ति को गंभीर हालत में अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया।

    मामूली रूप चार जख्मी में पूर्णिया के दनसार गांव निवासी 18 वर्षीय चन्दन कुमार एवं 19 वर्षीय राजेश कुमार,मोतिहारी के चिरैया निवासी 52 वर्षीय कौशल बैठा तथा 22 वर्षीय मो. इस्माइल 22 वर्ष के रूप में हुई है।

    जख्मी चारो को अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज कराने के बाद चिकित्सकों ने छुट्टी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उक्त दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस मोतिहारी से सिलिगुड़ी जा रहा था।इसी क्रम में फुलपरास के दनरा टोल के समीप एन एच 27 पर रात करीब 12 : 20 बजे एक भैंस से टकराकर अनियंत्रण होकर बस एनएच से दस फीट निचे जाकर पलट गयी। जिसमें सवार सात यात्री घायल हो गए और बस की ठोकर लगने से भैंस की मौत हो गई है।

    बस हादसे की सूचना पर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बस से एक एक कर सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया । हादसे में जख्मी सात यात्रियों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीन यात्रियों को गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया है।

    थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि बस दुर्घटना में सभी यात्री सुरक्षित है। कुछ यात्री घायल हुए हैं।जिसका इलाज चल रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस को जप्त कर कार्रवाई की जा रही है।