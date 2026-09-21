मधुबनी में मामा नहीं, मामी बनी 'कंस'; 5 साल के भांजे ने चोरी करते देखा तो मार डाला

जागरण संवाददाता, बेनीपट्टी (मधुबनी) । ननिहाल में कुछ दिन पहले खुशी-खुशी आया पांच साल का मासूम सोमवार को झाड़ियों में मृत मिला। घर से कुछ दूरी पर बच्चे का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोपहर में उसने अपनी मामी को घर में चोरी करते देख लिया था। इस बात को छिपाने के लिए मामी ने उसकी हत्या कर दी और शव को घर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में फेंक दिया।

घटना की सूचना पर बेनीपट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। झाड़ियों में मिला मासूम का शव बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अकोर गांव में सोमवार शाम घर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में बच्चे का शव मिला। उसकी पहचान दुल्लीपट्टी, जयनगर निवासी सुशांत कुमार (5) के रूप में हुई। बताया गया कि सुशांत तीन-चार दिन पहले अपने ननिहाल अकोर आया था।

महिला हिरासत में, पूछताछ जारी घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में आरोपित महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटना के कारणों और बच्चे की मौत की परिस्थितियों की जांच कर रही है।