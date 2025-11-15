Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Laukaha Vidhan Sabha Result: लौकहा में JDU उम्मीदवार सतीश साह की जीत, विकास की रफ्तार ने एनडीए जताया भरोसा

    By Braj Mohan Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:13 AM (IST)

    लौकहा विधानसभा चुनाव में जदयू उम्मीदवार सतीश साह विजयी हुए। इस जीत को विकास की गति के प्रति एनडीए पर जनता के विश्वास के रूप में देखा जा रहा है। मतदाताओं ने सतीश साह को समर्थन देकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    लौकहा विधानसभा सीट पर जदयू प्रत्याशी सतीश साह ने दर्ज की जीत

    संजय शौर्या, खुटौना। लौकहा विधानसभा में इस बार एनडीए गठबंधन-जदयू की जीत सिर्फ सामान्य राजनीतिक समीकरणों का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुविचारित सामाजिक रणनीति, लगातार हुए विकास कार्य और बूथ स्तर तक फैले संगठनात्मक नेटवर्क का समन्वित प्रभाव रही।

    खासकर महिला मतदाताओं और ग्रामीण तबकों व युवाओं में बनी सरकार की छवि ने परिणाम को निर्णायक दिशा दी। चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में भेजे गए 10 हजार रुपये की सहायता राशि, मुफ्त अनाज, 11 सौ रुपये वृद्धा पेंशन, तथा 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं ने मतदाताओं के बीच गहरी पैठ बनाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीण क्षेत्रों की कई महिलाओं ने खुले तौर पर माना कि यह आर्थिक मदद उनके घर-परिवार के खर्च को संभालने में बेहद सहायक साबित हुई। परिणामस्वरूप महिला वोट एनडीए के पक्ष में बड़ी संख्या में लामबंद हुआ, जिसने समीकरण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया।

    दूसरी ओर, क्षेत्र में बीते वर्षों में हुए विकास कार्यों ने भी जनता के मन में भरोसा जगाया। नई मुख्य और ग्रामीण सड़कों का निर्माण, कच्ची सड़कों का पक्कीकरण, विद्यालयों की मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, तथा सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा चौकियों की मजबूती जैसे कामों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि लौकहा विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

    सीमा क्षेत्र में कायम शांतिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी सक्रियता ने भी सरकार के पक्ष में हवा बनाई। संगठनात्मक स्तर पर एनडीए की रणनीति बेहद सशक्त रही। गांव-गांव बैठकों का दौर, घर-घर संपर्क अभियान, महिला समूहों के बीच संवाद, तथा शीर्ष नेताओं की लगातार मौजूदगी ने गठबंधन को लाभ पहुंचाया।

    बूथ मैनेजमेंट की मजबूत पकड़ ने अंतिम चरण तक मतदाताओं की नब्ज को साधे रखा। उधर विपक्ष न तो कोई प्रभावी मुद्दा खड़ा कर पाया और न ही उसे मजबूत संगठन का सहारा मिला। स्पष्ट नेतृत्व और एकजुटता के अभाव ने उसका जनसमर्थन सीमित कर दिया।

    इन सभी कारकों-महिला सहायता, जमीनी विकास, और मजबूत चुनावी प्रबंधन-के संयुक्त प्रभाव ने लौकहा विधानसभा में एनडीए को इस बार आसान और प्रचंड जीत दिलाई। इधर कार्यकर्ताओं ने परिणाम घोषित होते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया और पूरे क्षेत्र में जीत की खुशी व उत्साह साफ झलकती रही।

    वहीं कार्यकर्ताओं में संजय सिंह,वसिष्ठ मंडल,देवदत्त साह,चंद्रभूषण साह,चंदन कुमार, डॉ.पीतांबर साह,विजयशंकर प्रसाद गुप्ता, विजय कुमार महतो,संजीव कुमार साह,रोबिन साह,बड़कू पासवान, दिनेश गुप्ता, सत्येन्द्र सिंह समेत बड़ी संख्या में लोगों ने जदयू प्रत्याशी सतीश साह को बधाई दी है।