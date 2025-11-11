Jhanjharpur vidhan sabha chunav 2025 voting:सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू

डिजिटल डेस्क, मधुबनी । Rajnagar Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: झंझारपुर विधानसभा सीट की गिनती हमेशा से वीआइपी सीट में हुई है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है।

यहां भी बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए आयोग की ओर से सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। स्थानीय पुलिस बल के साथ-साथ केंद्रीय बल को भी तैनात किया गया है। लोगों का उत्साह भी चरम पर है।