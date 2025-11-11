Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jhanjharpur vidhan sabha chunav 2025 voting:सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:01 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। इसको लेकर लोगों में उत्साह है। निर्धारित समय से पहले ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच गए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठंड शुरू होने के बाद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मधुबनी । Rajnagar Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: झंझारपुर विधानसभा सीट की गिनती हमेशा से वीआइपी सीट में हुई है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है।

    यहां भी बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए आयोग की ओर से सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। स्थानीय पुलिस बल के साथ-साथ केंद्रीय बल को भी तैनात किया गया है। लोगों का उत्साह भी चरम पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतिकूल मौसम होने के बाद भी वोटर निर्धारित समय से पहले बूथों पर आकर डट गए। कहीं से भी ईवीएम में खराबी या फिर किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मुख्य मुकाबले की बात करें तो भाजपा और सीपीआइ के बीच ही होगा। जनसुराज के प्रत्याशी चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है।

    झंझारपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी 

    • 1. नीतीश मिश्रा - भाजपा
    • 2.विजय कुमार मंडल - एसयूएसआई(सी)
    • 3.केशव चंद्र भंडारी - जन सुराज
    • 4.बीरेंद्र कुमार सिंह बसपा
    • 5.रामनारायण यादव - सीपीआई
    • 6.देवकांत झा - आप
    • 7.नूतन देवी - आम जनता प्रगति पार्टी
    • 8.राम नारायण साहू- वंचित अधिकार पार्टी
    • 9.उमर आफताब अफसर - निर्दलीय
    • 10.कृष्ण नारायण झा - निर्दलीय
    • 11.कृष्णा कुमार साहू - निर्दलीय
    • 12.ओम प्रकाश पोद्दार - निर्दलीय
    • 13.अब्दुल इरफान - निर्दलीय