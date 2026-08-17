झंझारपुर में भूमि विवाद ने ली जान, युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Jhanjharpur Land Dispute: जिले के झंझारपुर में भूमि विवाद को लेकर चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के हैंठीवाली गांव में रविवार रात हुई। मृतक की पहचान हैंठीवाली निवासी मुन्ना झा के 32 वर्षीय पुत्र मोहन झा के रूप में हुई है।

जमीन विवाद में हत्या आरोप है कि भूमि विवाद को लेकर भोला झा ने मोहन झा पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से मोहन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।