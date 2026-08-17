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झंझारपुर में भूमि विवाद ने ली जान, युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार

By Braj Mohan Mishra Edited By: Ajit kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 12:45 PM (IST)

मधुबनी के झंझारपुर में भूमि विवाद को लेकर एक युवक मोहन झा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी भोला झा की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है, जिससे गांव में तनाव का माहौल है।

भूमि विवाद को लेकर भोला झा ने मोहन झा पर चाकू से हमला कर दिया। प्रतीकात्मक फोटो

भूमि विवाद को लेकर भोला झा ने मोहन झा पर चाकू से हमला कर दिया। प्रतीकात्मक फोटो

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Jhanjharpur Land Dispute: जिले के झंझारपुर में भूमि विवाद को लेकर चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के हैंठीवाली गांव में रविवार रात हुई। मृतक की पहचान हैंठीवाली निवासी मुन्ना झा के 32 वर्षीय पुत्र मोहन झा के रूप में हुई है।

जमीन विवाद में हत्या

आरोप है कि भूमि विवाद को लेकर भोला झा ने मोहन झा पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से मोहन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।

मोहन झा मूल रूप से नरुआर का रहने वाला था। वह अपनी नानी के यहां हैंठीवाली में रह रहा था। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ की। आरोपित भोला झा के संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है।

पुलिस हत्या के कारणों और घटना के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।