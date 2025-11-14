दिल्ली में ब्लास्ट के बाद बढ़ी सुरक्षा, जयनगर रेलवे स्टेशन पर सघन जांच अभियान

संवाद सहयोगी, जयनगर। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमला व विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद महानगर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के भीड़ को देखते हुए गुरुवार को जयनगर रेलवे स्टेशन से जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह के नेतृत्व में समस्तीपुर आरपीएसएफ व आरपीएफ श्वान दस्ता के सहयोग से सघन तलाशी अभियान चलाया।

आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर श्वान दस्ता की टीम अतिरिक्त आरपीएसएफ बलों एवं आरपीएफ जवानों के सहयोग से जयनगर से चलने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया।

इसके साथ विभिन्न महानगर जाने वाले प्रवासी मजदूरों के भारी भीड़ को देखते हुए आरपीएफ जवानों के सहयोग से माइकिंग कर सुझाव और जानकारी साझा किया गया। उन्होंने बताया कि रेल यात्रियों के भारी को देखते हुए गुरुवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुबंई के बीच एक स्पेशल ट्रेन को चलाया गया है।