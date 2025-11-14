दिल्ली में ब्लास्ट के बाद बढ़ी सुरक्षा, जयनगर रेलवे स्टेशन पर सघन जांच अभियान
दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जयनगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मुंबई के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। टिकट की कमी के कारण यात्री जनरल टिकट पर यात्रा करने को मजबूर हैं।
संवाद सहयोगी, जयनगर। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमला व विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद महानगर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के भीड़ को देखते हुए गुरुवार को जयनगर रेलवे स्टेशन से जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह के नेतृत्व में समस्तीपुर आरपीएसएफ व आरपीएफ श्वान दस्ता के सहयोग से सघन तलाशी अभियान चलाया।
आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर श्वान दस्ता की टीम अतिरिक्त आरपीएसएफ बलों एवं आरपीएफ जवानों के सहयोग से जयनगर से चलने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया।
इसके साथ विभिन्न महानगर जाने वाले प्रवासी मजदूरों के भारी भीड़ को देखते हुए आरपीएफ जवानों के सहयोग से माइकिंग कर सुझाव और जानकारी साझा किया गया। उन्होंने बताया कि रेल यात्रियों के भारी को देखते हुए गुरुवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुबंई के बीच एक स्पेशल ट्रेन को चलाया गया है।
आपको बता दें कि सबसे अधिक भीड़ जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस एवं जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुबंई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेनों से रेल यात्री यात्रा कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जयनगर से चलने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के सामानों की जांच की जा रही है। रेल यात्री हरी यादव, सुमन कुमार साह, दिनेश कुमार शर्मा, गुरुदेव साह, परमात्मा सिंह समेत अन्य ने बताया कि टिकट का आभाव और अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण जनरल टिकट से यात्रा कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों रेल यात्रियों की भारी भीड़ जनरल डिब्बे में देखने को मिला।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।