Harlakhi Vidhan Sabha Chunav Result: हरलाखी में JDU के सुधांशु शेखर दोबारा मैदान में, क्या जन सुराज देगी चुनौती?

डिजिटल डेस्क, हरलाखी(मधुबनी)। Harlakhi vidhan sabha Election Result 2025 हरलाखी विधानसभा सीट मधुबनी जिले में आती है और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मिथिला की यह सीमा क्षेत्रीय सीट हमेशा राजनीतिक रूप से चर्चित रही है।

कौन हैं मैदान में

हरलाखी विधानसभा में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुए थे। Harlakhi Vidhan sabha Chunav result में इस बार लड़ाई JDU VS JSP के बीच दिखाई दे रही है। जदयू की तरफ से Sudhanshu Shekhar एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं, तो वहीं जन सराज पार्टी ने Ratneshwar Thakur पर दांव खेला है।