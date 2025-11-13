Language
    Harlakhi Vidhan Sabha Chunav Result: हरलाखी में JDU के सुधांशु शेखर दोबारा मैदान में, क्या जन सुराज देगी चुनौती?

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:56 PM (IST)

    हरलाखी विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान हुआ। Harlakhi Election Result 14 नवंबर को आएगा, इस बार जेडीयू के सुधांशु शेखर और जन सुराज के रत्नेश्वर ठाकुर के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। 2020 में जेडीयू ने 60,393 वोट पाकर सीपीआई को 17,593 वोटों से हराया था। 2015 में इस सीट पर आरएलएसपी ने जीत दर्ज की थी।

    हरलाखी में JDU और JSP में आमने-सामने की टक्कर।

    डिजिटल डेस्क, हरलाखी(मधुबनी)। Harlakhi vidhan sabha Election Result 2025 हरलाखी विधानसभा सीट मधुबनी जिले में आती है और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मिथिला की यह सीमा क्षेत्रीय सीट हमेशा राजनीतिक रूप से चर्चित रही है।

    कौन हैं मैदान में

    हरलाखी विधानसभा में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुए थे। Harlakhi Vidhan sabha Chunav result में इस बार लड़ाई JDU VS JSP के बीच दिखाई दे रही है। जदयू की तरफ से Sudhanshu Shekhar एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं, तो वहीं जन सराज पार्टी ने Ratneshwar Thakur पर दांव खेला है।

    2020 का नतीजा

    • सुधांशु शेखर (जेडीयू) – 60,393 वोट (57.31%)
    • राम नरेश पांडेय (सीपीआई) – 42,800 वोट
    • हार का अंतर: 17,593 वोट

    राजनीतिक पृष्ठभूमि

    2015 Harlakhi election Result में आरएलएसपी के बसंत कुमार ने यहां जीत दर्ज की थी। 2020 में जेडीयू के सुधांशु शेखर ने बाजी मारी थी। अब वे फिर चुनावी मैदान में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जन सुराज पार्टी के आने के बाद परिणामों में कुछ बदलाव होता है या नहीं। 