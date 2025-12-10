Bihar News : मधुबनी में जिला स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज, खिलाड़ियों में उत्साह

जागरण संवाददाता, मधुबनी । मधुबनी डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा बुधवार को वाट्सन स्कूल के खेल भवन में जिला स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार एवं एसोसिएशन की अध्यक्ष विजेता देवी ने संयुक्त रूप से किया।

प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों एवं कालेजों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। टूर्नामेंट में कुल चार वर्ग बॉयज सिंगल, गर्ल्स सिंगल, डबल्स और ओवरऑल चैंपियन के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। मैच देखने के लिए कई स्कूलों के छात्र-छात्राएं एवं अभिभावक खेल भवन पहुंचे।

पूरे परिसर में प्रतियोगिता को लेकर उत्साह का माहौल रहा। इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव संतोष झा ने बताया कि यह प्रतियोगिता तीन दिवसीय है और सभी वर्गों के विजेताओं को अंतिम दिन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस जिला स्तरीय चैंपियनशिप की रैंकिंग के आधार पर खिलाड़ियों का चयन जनवरी में मधेपुरा में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।

मनदीप और सुनाम फाइनल में बॉयज सिंगल के सेमीफाइनल दौर में मनदीप ने नीरज को सीधे 2-0 से पराजित किया जबकि दूसरे सेमीफाइनल में सुनाम ने आयुष को 2-0 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच खिताबी मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है।

सृष्टि और मानसी ने फाइनल में बनाई जगह गर्ल्स सिंगल वर्ग में सृष्टि ने पूर्व जिला चैंपियन वैष्णवी को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं मानसी ने नव्या को 2-0 से मात देकर खिताबी मुकाबले में स्थान सुनिश्चित किया।