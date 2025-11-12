मधुबनी में सियासी सस्पेंस...जीत-हार की माथापच्ची, बस अब नतीजों का इंतजार
मधुबनी जिले में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। सभी पार्टियां और उम्मीदवार जीत और हार के गणित में लगे हैं। मतगणना के बाद, हर कोई नतीजों का इंतजार कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि किसकी मेहनत सफल होती है।
जागरण संवाददाता, मधुबनी । मधुबनी विधानसभा के लिए हुए मतदान की गणना में अब एक दिन शेष रह गया है। अब सभी को सिर्फ चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। मधुबनी का चुनाव परिणाम को रोचक हो सकता है। इससे पहले बुधवार को महागठबंधन, एनडीए और जनसुराज के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों व मतदाताओं के बीच चुनाव परिणाम को लेकर जबर्दस्त चर्चा और दावे का बाजार पूरी तरह गर्म है।
मिठाई का शर्त भी रख रहे लोग
खासकर एनडीए व महागठबंधन प्रत्याशी के आवास और कार्यालय में चुनाव परिणाम को लेकर दिनभर माथापच्ची होता रहा। कोई महागठबंधन तो कोई एनडीए की जीत का दावा ही नहीं बल्कि मिठाई का शर्त भी रख रहे हैं। एक-एक बूथ पर हुए मतदान की आकड़ा का जोड़-तोड़ और मतदाताओं का रूझान को लेकर मंथन चलता रहा। इसमें यादव-मुस्लिम माय समीकरण पर सबसे अधिक फोकस रहा। जबकि उच्च व पिछड़ी जाति के वोट को लेकर भी जोड़-घटाव चलता रहा।
दोनों प्रत्याशी के खेमा में लड्डू का आर्डर
बहरहाल मधुबनी से जीत को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमा में उम्मीद बनी है। दोनों प्रत्याशी के खेमा में लड्डू का आर्डर दिया गया है। मधुबनी से एनडीए के रालोसपा प्रत्याशी माधव आनंद मैदान में है। वहीं, महागठबंधन की तरफ से पूर्व मंत्री व निवर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ तीसरी बार चुनाव मैदान में है। इन दोनों के बीच जनसुराज के अनिल मिश्रा भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति बनाए रहे। इधर, राजनीतिक पंडितों ने चुनाव परिणाम को लेकर अपने-अपने तर्क से चुनाव परिणाम का दावा कर रहे हैं।
इस बार मतदान के प्रतिशत में इजाफा भी परिणाम को प्रभावित करने वाला साबित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चुनाव परिणाम को लेकर विभिन्न एजेंसी का एक्जिट पोल भी चर्चा का विषय बना रहा। एक्जिट पोल को जहां महागठबंधन ने झूठ का पुलिंदा बताया। वहीं, एनडीए ने इसे सटिक बताया। इधर, चौक-चौराहों से लेकर चाय-पान की दुकानों पर चुनाव परिणाम को लेकर जोरदार चर्चा चलता रहा।
