Madhubani News: आधी रात घर से निकली किशोरी का तालाब में मिला शव, सीसीटीवी में आखिरी बार दिखी; घर में कोहराम

किशोरी की लाश मिलने के बाद शिव सागर के पास जुटी लोगों की भीड़ और पुलिस। जागरण

मधुबनी, जागरण संवाददाता। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर चौक निवासी संतोष प्रधान की 17 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी की लाश शिवसागर पोखर में उपलाते हुए मिली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। मामला खुदकुशी का है या हत्या का, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार, शविवार रात करीब 2.15 बजे शिवानी घर से निकली थी। उसके बाद नहीं लौटी। परिजनों ने बताया कि घर में किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद शिवानी देर रात घर से निकल गई थी। सीसीटीव फुटेज में 2.15 बजे उसे घर से निकलते देखा गया है। उसमें वह अकेली दिख रही है। कुछ समय तक जब वह घर नहीं लौटी तो घरवालों ने खोजबीन शुरू की। सुबह चार बजे उसके लापता होने की सूचना नगर थाना को दी गई थी। नगर थाना की पुलिस व स्वजन उसकी तलाश कर ही रहे थे। इसी बीच रविवार की सुबह शिवानी की लाश शिवसागर पोखर में मिली। किशोरी का शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। नगर थानाध्यक्ष राजा ने बताया कि मृतका के स्वजन की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

