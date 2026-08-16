मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बच्चों से किया संवाद, कहा निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की रीढ़

संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी)। Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar: मधुबनी जिले के मिथिला हाट में रविवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पांच विद्यालयों के सौ से अधिक छात्र-छात्राओं के साथ सीधा संवाद किया।

चुनावी साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस विशेष कार्यशाला में बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रणाली, मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया की बुनियादी बारीकियों से सरल भाषा में अवगत कराया।

चुनावी प्रक्रिया को समझाया

संवाद के दौरान बच्चों ने देश की निर्वाचन व्यवस्था को समझने के लिए उत्सुकता दिखाते हुए कई सवाल पूछे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उन्हें मतदान प्रणाली, मतदाता सूची के निर्माण और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के महत्व के बारे में विस्तार से बताया।