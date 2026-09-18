मधुबनी के बाबूबरही में अपनों से दूर पानी में बहता रहा शव, कमला नदी में प्लास्टिक में लिपटा मिला
मधुबनी के बाबूबरही में कमला नदी से प्लास्टिक में लिपटा एक शव बरामद हुआ है, जिसके हाथ बाहर निकले हुए ...और पढ़ें
HighLights
मधुबनी की कमला नदी में प्लास्टिक में लिपटा शव मिला।
शव पर पोस्टमार्टम जैसे कट के निशान पाए गए।
पुलिस पहचान और मौत के कारणों की गहन जांच कर रही।
संवाद सहयोगी, बाबूबरही (मधुबनी)। कमला नदी के किनारे शुक्रवार को विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग जुटे थे, वहीं झाड़ी में फंसे पॉलिथीन के एक बंडल ने सभी को सन्न कर दिया।
नजदीक जाकर देखा तो उसमें मानव शव था। शव पॉलिथीन में लिपटा और रस्सी से बंधा था। तेज दुर्गंध के बीच शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई।
झाड़ी में फंसा था शव
घटना शुक्रवार देर शाम थाना क्षेत्र के बकशाही बेला स्थित कमला नदी की है। बताया गया कि कुछ लोग विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन के लिए नदी किनारे गए थे। इसी दौरान उनकी नजर झाड़ी में फंसी संदिग्ध वस्तु पर पड़ी।
पास जाकर देखने पर पॉलिथीन में लिपटा मानव शव मिला। शव का एक हाथ पॉलिथीन से बाहर निकला हुआ था। वह भी बंधा था। शव काफी पुराना प्रतीत हो रहा था और उससे तेज दुर्गंध आ रही थी।
जलस्तर घटने से बहकर आने की आशंका
ग्रामीणों ने आशंका जताई कि नदी का जलस्तर घटने के कारण शव बहते हुए झाड़ी में फंस गया होगा। हालांकि, शव की पहचान नहीं हो सकी है। उसके नदी में कहां से बहकर आने और उसे पॉलिथीन में बांधने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है।
पोस्टमार्टम के बाद फेंकने की चर्चा
शव मिलने के बाद मौके पर जुटे लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। कुछ लोगों ने दूर से देखने पर शव पर पोस्टमार्टम जैसे निशान होने की बात कही।
ग्रामीणों का कहना था कि यदि पोस्टमार्टम के बाद शव को इस तरह पॉलिथीन में बांधकर नदी में फेंका गया है तो यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। नियमानुसार अज्ञात शव का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, न कि नदी में प्रवाहित किया जाना चाहिए। हालांकि, पोस्टमार्टम संबंधी दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस पहुंची, तब तक बह गया शव
बाबूबरही थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि कमला नदी में शव बहकर आने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शव पानी के तेज बहाव में बह गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के थानों से भी संपर्क किया जा रहा है।