मिथिला से पहली बार अयोध्या में बालक राम को भेजी गई राखी, पीएम मोदी और सीएम योगी को भी उपहार

राजेश रंजन शशि, मधुबनी। Mithila Painting Rakhi Madhubani: जिले के रामनगर की विख्यात मिथिला पेंटिंग कलाकार विनीता झा और उनकी पुत्री निशा झा ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अनूठी हस्तनिर्मित राखियां तैयार की हैं।

मिथिला से पहली बार भगवान श्रीराम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान बालक राम के लिए प्रतीकात्मक राखी भेजी गई है।

इन खास राखियों के साथ मधुबनी के प्रसिद्ध मखाने को आकर्षक पैकेजिंग में इंडिया पोस्ट के माध्यम से उपहार स्वरूप भेजा गया है।

खास हस्तियों को भेंट

मां और बेटी की जोड़ी द्वारा तैयार विशेष राखियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी डाक से भेजी गई हैं।