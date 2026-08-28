बिहार के मधुबनी में बैलेट बॉक्स चोरी मामले का खुलासा, 27 मतपेटी बरामद, महिला हिरासत में

संवाद सहयोगी, मधेपुर (मधुबनी)। Madhubani Ballot Box Theft: मधुबनी के मधेपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित एक पुराने व जर्जर भवन से चोरी किए गए 27 बैलेट बाक्स बरामद किए गए हैं।

घटना गुरुवार अहले सुबह की बताई जा रही है। चोरों ने प्रखंड परिसर के दक्षिणी हिस्से में स्थित कमरे की खिड़की उखाड़कर बैलेट बाक्स चोरी कर लिए थे।

कई जगह मिले बैलेट बाक्स

घटना की सूचना मिलने पर गुरुवार सुबह थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल के आसपास खोजबीन शुरू की।

इसी दौरान एसएफसी गोदाम की ओर जाने वाली सड़क और उसके आगे कलमबाग में कई बैलेट बाक्स बिखरे मिले। बाद में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रखंड कार्यालय के बगल स्थित महादलित टोला के कुछ घरों के पीछे से भी बैलेट बाक्स बरामद किए।

एक महिला को हिरासत में लिया गया है। उसके घर के पीछे से भी बैलेट बाक्स बरामद हुए थे।