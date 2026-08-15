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मधुबनी की 108 मीटर लंबी मिथिला पेंटिंग ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 160 कलाकारों ने रचा इतिहास

By Rajesh RanjanEdited By: Ajit kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:45 PM (IST)

Mithila Painting World Record: मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान में बनी 108 मीटर लंबी मिथिला पेंटिंग को 15 अगस्त को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित इस कलाकृति को 160 छात्रों ने चार दिनों में तैयार कर बिहार का गौरव बढ़ाया।

मिथिला चित्रकला संस्थान को प्रोविजनल सर्टिफिकेट सौंपते वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन के प्रतिनिधि।

मिथिला चित्रकला संस्थान को प्रोविजनल सर्टिफिकेट सौंपते वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन के प्रतिनिधि।

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राजेश रंजन शशि, मधुबनी। Mithila Painting World Record: मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में कैनवास पर बनी विश्व की सबसे लंबी 108 मीटर की पेंटिंग 15 अगस्त को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई।

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन की टीम ने पूरी पेंटिंग का सघन निरीक्षण करने के बाद इस उपलब्धि पर आधिकारिक मुहर लगाई।

संस्था के प्रतिनिधि मिस्टर क्रिस्टोफर ने एक भव्य समारोह में मिथिला चित्रकला संस्थान को प्रोविजनल सर्टिफिकेट सौंपा।

madhubani longest mithila painting world record ramcharitmanas theme 2

रामचरितमानस के प्रसंग

यह ऐतिहासिक पेंटिंग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जीवन और रामचरितमानस के 51 प्रमुख प्रसंगों पर आधारित है। कलाकृति की विशेषता यह है कि प्रत्येक दृश्य के नीचे संबंधित प्रसंग के दोहे भी अत्यंत सुंदरता से अंकित किए गए हैं।

संस्थान के डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स के करीब 160 छात्र-छात्राओं ने महज चार दिनों की दिन-रात की मेहनत से इस कृति को तैयार किया।

madhubani longest mithila painting world record ramcharitmanas theme 1

गैलरी में प्रदर्शन

अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली इस पेंटिंग को मिथिला चित्रकला संस्थान की मुख्य गैलरी में स्थायी रूप से प्रदर्शित किया गया है।

मल्टीपर्पस हॉल में आयोजित समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन के अधिकारी ने डीएम आनंद शर्मा और संस्थान के निदेशक चंद्रशेखर प्रसाद सिंह को मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह संस्थान के सभी उत्साहित कलाकार और कला प्रेमी बने।

पद्मश्री से सम्मानित हस्तियां

समारोह में उपनिदेशक नीतीश कुमार, पद्मश्री बउआ देवी, पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री शिवन पासवान और पद्मश्री शांति देवी सहित कई वरिष्ठ हस्तियां उपस्थित रहीं।

इसके अलावा कनीय आचार्य डॉ. रानी झा, प्रतीक प्रभाकर, डॉ. संजय जायसवाल और लेखा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार यादव भी कार्यक्रम में शरीक हुए। वरिष्ठ साहित्यकार आनंद मोहन झा के कुशल मंच संचालन के बीच पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

कलाकारों की सराहना

समारोह को संबोधित करते हुए डीएम आनंद शर्मा ने कहा कि यह सम्मान और मेडल भले ही प्रशासनिक स्तर पर मिला है, लेकिन इसका असली श्रेय उन सभी कलाकारों को जाता है।

उन्होंने कलाकारों की लगन की सराहना करते हुए कहा कि दिन-रात की कड़ी मेहनत के दम पर ही चार दिनों में यह विश्व कीर्तिमान स्थापित हो सका है। इस उपलब्धि से पूरे मिथिलांचल और बिहार का गौरव वैश्विक स्तर पर बढ़ा है।

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