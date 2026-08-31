मधुबनी के घर में बन रही थी नकली विदेशी शराब, पुलिस ने मारी रेड तो चौंकाने वाला पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, रहिका (मधुबनी)। शराबबंदी वाले बिहार में नकली विदेशी शराब बनाने का धंधा किस तरह चोरी-छिपे चल रहा है, इसका खुलासा रहिका में हुआ है। सप्ता स्थित एक मकान में पुलिस ने छापेमारी कर नकली विदेशी शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया।

पुलिस को यहां तैयार शराब की बोतलों के साथ रैपर, खाली बोतलें, ढक्कन, केमिकल और पैकेजिंग का सामान मिला। कार्रवाई की भनक लगते ही मुख्य कारोबारी मौके से फरार हो गया। गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी रहिका थाना पुलिस को सप्ता में नकली शराब बनाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद थानाध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जीवन झा के मकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान घर के अंदर शराब तैयार करने और उसकी पैकेजिंग से जुड़ा सामान मिला।

तैयार बोतलें भी बरामद पुलिस के अनुसार, मौके से दो दर्जन से अधिक तैयार नकली विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में खाली बोतलें, ढक्कन, नकली विदेशी शराब के रैपर, पैकेजिंग सामग्री, केमिकल और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। इससे पुलिस को आशंका है कि यहां लंबे समय से नकली शराब तैयार कर उसे बाजार में खपाया जा रहा था।

पुलिस पहुंची तो कारोबारी फरार छापेमारी की भनक लगते ही मुख्य कारोबारी मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। साथ ही अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है।

लंबे समय से चल रहा था धंधा स्थानीय लोगों के अनुसार, मकान में काफी समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। मकान मालिक प्रदेश से बाहर रहते हैं और मकान किराए पर दिया गया था। रात के समय यहां लोगों की आवाजाही भी देखी जाती थी।