Benipatti vidhan sabha chunav 2025 voting:सुबह सात बजे से ही मतदान शुरू
Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग की ओर से सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। दो स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान के लिए निर्धारित समय से पहले ही लोग लाइन में लग गए थे।
डिजिटल डेस्क, मधुबनी । Benipatti Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बेनीपट्टी सीट मधुबनी की महत्वपूर्ण सीटों में एक है। यहां दोनों गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है। सुबह सात बजे से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से इस सीट पर सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। बिहार पुलिस के साथ ही केंद्रीय बल को भी तैनात किया गया है। जनसुराज ने परवेज आलम को चुनाव मैदान में उतारा है।
बेनीपट्टी विधानसभा सीट के प्रत्याशी
- 1- विनोद नारायण झा (भाजपा)
- 2 - नलिनी रंजन झा (कांग्रेस )
- 3- शुभदा यादव (आप)
- 4- परवेज़ आलम (जनसुराज )
- 5- अवध किशोर झा (जनशक्ति जानता दल)
- 6- घटा देवांगन (बसपा)
- 7- डॉ बी झा मृणाल (निर्दलीय)
- 8- बेचन राम (ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक)
- 9- पंकज कुमार राम (निर्दलीय)
- 10- ललिता देवी (पीपुल्स पार्टी ऑफ़ इंडिया डेमोक्रेटिक)
- 11- अंकित कुमार झा (आम जानता प्रगति पार्टी)
