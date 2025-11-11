Benipatti vidhan sabha chunav 2025 voting:सुबह सात बजे से ही मतदान शुरू

Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग की ओर से सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। दो स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान के लिए निर्धारित समय से पहले ही लोग लाइन में लग गए थे।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता। फाइल फोटो