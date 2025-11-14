Babubarhi vidhan sabha Chunav Result 2025: बाबूबरही सीट पर JDU और RJD की सीधी टक्कर, क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज लगाएगी डेंट?

बाबूबरही विधानसभा सीट बिहार की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यहां 2025 में जनता दल यूनाइटेड (JDU) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस क्षेत्र में कई ऐतिहासिक स्थल हैं और 2020 में JDU की मीना कुमारी ने जीत हासिल की थी। इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है।