    Babubarhi vidhan sabha Chunav Result 2025: बाबूबरही सीट पर JDU और RJD की सीधी टक्कर, क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज लगाएगी डेंट?

    By Pooja Tripathi Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:44 AM (IST)

    बाबूबरही विधानसभा सीट बिहार की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यहां 2025 में जनता दल यूनाइटेड (JDU) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस क्षेत्र में कई ऐतिहासिक स्थल हैं और 2020 में JDU की मीना कुमारी ने जीत हासिल की थी। इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है।

    डिजिटल डेस्क, बाबूबरही (मधुबनी)। Babubarhi vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result:  बाबूबरही विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभाओं में से 34वीं विधानसभा है। मधुबनी जिले में आने वाली यह सीट झंझारपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है।

    बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में बाबूबरही प्रखंड की 20, लदनियां की 15 तथा खजौली की सात पंचायतें आती हैं। ऐतिहासिक राजा बलि का गढ़, राजा पद्मसिंह की राजधानी धरहरवा डीह, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्रा का मदनेश्वर स्थान मंदिर, खोजपुर का सोमनाथ महादेव मंदिर इसी क्षेत्र में पड़ता है।

    सीट का इतिहास

    1977 में हुए चुनाव में यहां जनता पार्टी के देव नारायण यादव चुनाव जीते थे। 2015 में जेडीयू के कपिल देव कामत यहां से विजयी हुए। 2020 में जदयू की मीना कुमारी विजयी हुई थीं।

    विवरण संख्या
    कुल मतदाता 3,24,513
    पुरुष 1,70,317
    महिला 1,54,170
    थर्ड जेंडर 26
    प्रत्याशी राजनीतिक दल
    मीना कुमारी जनता दल यूनाइटेड
    अरुण कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल
    आलोक कुमार यादव जन सुराज पार्टी
    शांति देवी जनशक्ति जनता दल
    दयानंद कुमार राइट टू रिकॉल पार्टी
    नवीन कुमार ठाकुर जागरूक जनता पार्टी
    कमलेश कुमार झा द प्लूरल्स पार्टी
    महावीर मंडल समता पार्टी
    जितेंद्र कुमार सिंह जनशक्ति विकास पार्टी डेमोक्रेटिक
    आमिर कुमार महतो निर्दलीय
    उमेश कुमार यादव निर्दलीय