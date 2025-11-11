Babubarhi vidhan sabha chunav 2025 voting:कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू
Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए सुबह सात बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। समय से पहले ही मतदाता बूथों पर आकर लाइन में लग गए थे। यह सीट नामांकन के समय से ही चर्चा में है।
डिजिटल डेस्क, मधुबनी । Babubarhi Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting:दूसरे चरण में बिहार विधानसभा की 122 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बाबूबरही में भी सुबह सात बजे से मतदान आरंभ हो गया।
चुनाव आयोग की ओर से पारदर्शी चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बिहार पुलिस के जवानों के साथ ही साथ केंद्रीय बल के जवानों को भी बूथों पर तैनात किया गया है। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला जदयू और राजद के बीच माना जा रहा है।
बाबूबरही विधानसभा के प्रत्याशी
प्रत्याशी राजनीतिक दल
- 1. मीना कुमारी: जनता दल यूनाइटेड
- 2. अरुण कुमार सिंह: राष्ट्रीय जनता दल
- 3. आलोक कुमार यादव: जन सुराज पार्टी
- 4. शांति देवी: जनशक्ति जनता दल
- 5. दयानंद कुमार: राइट टू रिकॉल पार्टी
- 6. नवीन कुमार ठाकुर: जागरूक जनता पार्टी
- 7. कमलेश कुमार झा: द प्लूरल्स पार्टी
- 8. महावीर मंडल: समता पार्टी
- 9. जितेंद्र कुमार सिंह: जनशक्ति विकास पार्टी डेमोक्रेटिक
- 10. आमिर कुमार महतो: निर्दलीय
- 11. उमेश कुमार यादव: निर्दलीय
