Madhubani news: चुनाव खत्म... अब परदेस की राह, जयनगर स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़

संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी) । छठ पर्व के बाद विधानसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही प्रवासी मजदूरों का पलायन होने लगा है। बुधवार को सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से विभिन्न महानगरों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों को प्रवासन करते देखा गया।

ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए जयनगर रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह व राजकीय रेल थानाध्यक्ष गुंजन कुमार के संयुक्त नेतृत्व में आरपीएसएफ व जीआरपी जवानों के सहयोग से भीड़ को नियंत्रित कर रेल यात्रियों को डिब्बे में बैठाया गया।



आपको बता दें कि जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुबंई के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 11062 पवन एक्सप्रेस, जयनगर से सियालदह कोलकात्ता के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 13186 गंगा सागर एक्सप्रेस एवं जयनगर से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 14673 शहीद एक्सप्रेस के अलावे अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों से प्रवासी कामगार मजदूर अपने घर से वापस महानगर जा रहे हैं।

बुधवार को जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में प्रवासी कामगारों की भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली जा रहे रेल यात्री मोहन कुमार मंडल, दिलीप दास, संतोष कुमार सिंह, बिल्टू महरा, राजदेव पासवान, सुरज पासवान समेत अन्य ने बताया कि छठ पर्व के अलावे लोकतंत्र के महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काम छोड़ कर घर आया था।

यहां रोजगार नहीं होने के कारण काम पर लौटने के लिए महानगर वापस होना पड़ रहा है। यहां रोजगार होता तो शायद अन्य महानगर नहीं जाना होता। कई रेल यात्रियों ने बताया कि एसआईआर के बाद पहली बार मतदान के लिए घर आए हैं। ऐसी बात कही गई की एसआईआर के बाद मतदान नहीं देने वाले लोगों का नाम कट जाएगा।