भारत-नेपाल के बीच रेल सेवा कब शुरू होगी? यहां है महत्वपूर्ण अपडेट
Bihar Assembly Election 2025 के बाद जयनगर-जनकपुर नेपाल रेल खंड पर नेपाली ट्रेन का परिचालन कब शुरू होगा, यह लोग जानना चाह रहे हैं। चुनाव के कारण ट्रेन सेवा बंद कर दी गई थी। इसकी वजह से दोनों तरफ के लोगों को परेशानी हो रही है। सीमा के दोनों ओर पारिवारिक रिश्ते होने की वजह से उनका करीब करीब हर दिन आना-जाना होता है।
संवाद सहयोगी, जयनगर(मधुबनी)। India and Nepal Rail service: बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद जयनगर जनकपुर नेपाल रेल खंड पर चलने वाली नेपाली ट्रेन का परिचालन शूरु कर दिया गया है। नेपाली रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक एसएल मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार से मंगलवार तक जयनगर जनकपुर नेपाल रेल खंड पर चलने वाली नेपाली ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था।
चुनाव संपन्न होने के बाद ट्रेन का परिचालन पहले की तरह शूरु किया गया है। उन्होंने बताया कि सीमा सील होने के कारण ट्रेन परिचालन को भी बंद किया गया था । बुधवार से रोज की तरह ट्रेन परिचालन शूरु कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि जयनगर जनकपुर नेपाल रेल खंड पर तीन फेरा नेपाली ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। तीन दिनों बाद ट्रेन परिचालन शूरु होने से दोनों देशों के बीच आवागमन करने वाले रेल यात्रियों की संख्या काफी अधिक देखी गई।
दर्जनों रेल यात्रियों ने जयनगर से जनकपुर व जनकपुर से जयनगर तक की यात्रा किया। जयनगर से जनकपुर तक की यात्रा कर रहे शिव कुमार गुप्ता उर्फ शिबू महाजन, ध्रुव गुप्ता, मो. इलियास, राम बाबू महतों, राजेश कुमार, अमित कुमार सिंह, सुमन कुमार समेत अन्य रेल यात्रियों ने बताया कि जयनगर जनकपुर रेल खंड के लिए एक मात्र ट्रेन सेवा है।
ट्रेन के माध्यम से दोनों देशों के बीच दर्जनों रेल यात्री जयनगर जनकपुर नेपाल तक की यात्रा करते हैं। चुनाव को लेकर तीन दिनों तक बाॅडर के सील होने और नेपाली ट्रेन का परिचालन बंद होने के कारण दोनों देशों के नागरिकों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।
आपको बता दें कि नेपाल के जनकपुरधाम के अलावे कुर्था, वैदही,परवाहा, महिनाथपुर, खजुरी गांव के लोग भारतीय बाजार जयनगर छोटी से बड़ी सामानों की खरीदारी करने के लिए आते हैं। बाॅडर सील और ट्रेन के बंद होने पर नेपाल के लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
