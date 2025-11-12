'कैसा प्रदर्शन रहा?' चुनाव के बाद भी प्रत्याशी को चैन नहीं, फीडबैक लेने में पूरे दिन लगे रहे

संवाद सहयोगी, झंझारपुर(मधुबनी)। लाेकतंत्र का महान पर्व चुनाव ग्यारह नवम्वर को समाप्त हो गया। बुधवार को जागरण ने झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के मुख्य प्रतिद्वन्द्वी एनडीए से भाजपा समर्थित उम्मीदवार सह निवर्तमान उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा एवं महागठबंधन के सीपीआई उम्मीदवार रामनारायण यादव की दिनचर्या पड़ताल करने की कोशिश की।

चुनाव के बाद भी कोई निश्चिन्त नहीं है। हों भी कैसे, आखिर 14 को परीक्षा का परिणाम आनेवाला है। भाजपा उम्मीदवार नीतीश मिश्रा अंधराठाढी स्थित अपने घर पर मंगलवार की रात्रि विश्राम किए। सुवह वे पौने छह में जगे।

नित्य क्रिया और चाय वगैरह के बाद जूटे समर्थकों से दोपहर तक फीड बैक लेते रहे। एक एक बूथ की गणना किया। उसका क्रास चेकिंग किया। फोन पर पन्ना प्रमुख, बूथ लेवेल के जबाबदेह से बात की।

इसके बाद तैयार होकर करीब डेए बजे वे चनौरागंज स्थित चुनाव प्रचार के लिए खोले गए कार्यालय पर पहुंचे। यहां भी सैकड़ों कार्यकर्ता थे। सबों से फीड बैक लेते रहे। पूछने पर जीत का सीधे कोई दावा नहीं किया।

सिर्फ इतना कहा कि मेरा विश्वास जनता का स्नेह और आशीर्वाद है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक दिख रही थी। महागठबंधन के सीपीआई उम्मीदवार रामनारायण यादव झंझारपुर आर एस स्थित पार्टी कार्यालय पर ही रात्रि विश्राम किया।

वे भी सवेरे करीब साढे छह बजे ही जग गए। कार्यालय पर समर्थकों की भीड़ थी। चाय के साथ ही फीड बैक लिया फिर तैयार हुए और फीड बैक को वेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न गांव के दौरा पर चले गए। उनका दावा है कि इस बार जनता ने परिवर्तन की लहर में उन्हें मोका दिया है और परिवर्तन तय है। दूसरी ओर, प्रत्याशियों ने मतगणना को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी है।