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    मधेपुरा में लड़की से लड़का बनने की कहानी निकली फर्जी, पुलिस ने अफवाह पर लगाया विराम

    By Neeraj Kr Jha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:37 PM (IST)

    मधेपुरा के सिंहेश्वर में एक 12 वर्षीय लड़की के अचानक लड़का बनने की अफवाह तेजी से फैली थी, जिससे लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस जांच में यह पूरी कहानी फर् ...और पढ़ें

    मधेपुरा में लड़की से लड़का बनने की कहानी निकली फर्जी, पुलिस ने अफवाह पर लगाया विराम

    मधेपुरा में लड़की से लड़का बनने की कहानी निकली फर्जी, पुलिस ने अफवाह पर लगाया विराम

    HighLights

    1. सिंहेश्वर में लड़की के लड़का बनने की अफवाह फैली।

    2. पुलिस ने जांच कर अफवाह को पूरी तरह फर्जी पाया।

    3. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की।

    संवाद सूत्र, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में दो-तीन दिनों से 12 वर्षीय एक लड़की के अचानक लड़का बनने की चर्चा को लेकर तरह-तरह की अफवाह फैल रही थी। मामला इतना चर्चित हो गया कि बच्ची को देखने के लिए लोगों की भीड़ उसके घर के आसपास जुटने लगी।

    सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए बच्ची को थाना लाकर जांच कराई। जांच के बाद पूरा मामला फर्जी पाया गया। पुलिस ने बच्ची को उसके स्वजन के साथ घर भेज दिया।

    सिंहेश्वर थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि बुढ़ावे वार्ड संख्या 13 निवासी बसंती ऋषिदेव एवं उनकी पत्नी यशोदा देवी की 12 वर्षीय पुत्री के संबंध में यह बात फैल रही है कि वह अचानक लड़की से लड़का बन गई है।

    सूचना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची को थाना बुलाया। बताया गया कि 30 जुलाई से ही बच्ची के संबंध में यह अफवाह क्षेत्र में तेजी से फैल रही थी।

    बच्ची को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उसके घर पहुंचने लगे थे। इससे परिवार के साथ-साथ आसपास के लोगों में भी कौतूहल का माहौल बन गया था।

    मामला अफवाह एवं गलत सूचना पर आधारित

    थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची को थाना लाकर आवश्यक जांच कराई गई। जांच में लड़की से लड़का बनने संबंधी कोई तथ्य सामने नहीं आया। पुलिस जांच में यह पूरा मामला अफवाह एवं गलत सूचना पर आधारित पाया गया। इसके बाद बच्ची को सुरक्षित उसके स्वजन के साथ घर भेज दिया गया।

    पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और बिना पुष्टि के ऐसी बातें फैलाने से बचें। अफवाह फैलने से संबंधित परिवार एवं बच्ची को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामले में जांच के बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य पाई गई है।

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