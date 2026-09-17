शिवगंगा में जगमगाए 5100 दीप, PM मोदी के जन्मदिन पर सिंहेश्वर में मनी दीवाली, गूंजा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ

संवाद सूत्र, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। PM Narendra Modi Birthday Singheshwar Madhepura: देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी सिंहेश्वर में विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन श्रद्धा, आस्था और सेवा भाव के साथ भव्य रूप से मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति और श्रीराम-जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति के सदस्यों ने अलग-अलग धार्मिक व सामाजिक अनुष्ठान आयोजित कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु, यशस्वी जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की मंगलकामना की।

इस अवसर पर सबसे मुख्य और नयनाभिराम दृश्य बाबा सिंहेश्वर नाथ के पवित्र शिवगंगा सरोवर तट पर देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय श्रद्धालुओं ने मिलकर शिवगंगा परिसर में 5,100 मिट्टी के दीप प्रज्वलित किए। हजारों दीपों की जगमगाहट से पूरा सरोवर परिसर दीवाली की भांति रोशनी से नहा उठा।

विश्वकर्मा पूजा के दिन PM का जन्मदिन विशेष संयोग: जिलाध्यक्ष दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास और भारत को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए अहर्निश समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा के पावन दिन देश के प्रधान सेवक का जन्मदिन पड़ना अपने आप में एक अद्भुत और प्रेरक संयोग है।

विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर मधेपुरा के प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिंहेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया

भाजपा कार्यकर्ताओं ने पवित्र शिवगंगा सरोवर परिसर में 5100 दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की

सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति नियंत्रण कक्ष के समक्ष हुआ विशेष आयोजन; श्रीराम-जानकी ठाकुरबाड़ी में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ

विद्युत झालरों से जगमगाया ठाकुरबाड़ी परिसर, दीवाली जैसा दिखा अद्भुत नजारा; भाजपा जिलाध्यक्ष ने केंद्र की उपलब्धियां गिनाईं जिलाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने वाला तीन तलाक कानून और अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण केंद्र सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आज देश में आधुनिक आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को सुदृढ़ करने के साथ-साथ जनकल्याण के नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री को दुनिया के कई प्रमुख राष्ट्रों द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है।

नियंत्रण कक्ष के पास औपचारिक उत्सव, ठाकुरबाड़ी में सामूहिक हनुमान चालीसा उधर, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति की ओर से मंदिर परिसर स्थित नियंत्रण कक्ष के सामने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया, जहां उपस्थित न्यास सदस्यों और पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनके दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की।

इसके अतिरिक्त, श्रीराम-जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति के अध्यक्ष किशोरी प्रसाद सिंह के नेतृत्व में मंदिर परिसर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और विशेष दीपदान का आयोजन किया गया। ठाकुरबाड़ी परिसर को बहुरंगी विद्युत झालरों और फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। परिसर का भव्य रूप ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दीपावली का महापर्व हो।