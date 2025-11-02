मधेपुरा में CM नीतीश कुमार ने जमकर की NDA की तारीफ, बोले- हमारी सरकार आने के बाद स्थापित हुआ कानून का राज

संवाद सहयोगी, मधेपुरा। विधानसभा चुनाव को महज चार दिन शेष है। इस बीच रविवार दोपहर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला मुख्यालय स्थित रासबिहारी उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा काे संबोधित किया। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। आम जनता से एनडीए सरकार को एक बार फिर मौका देने की अपील की। मंच पर उनके साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्य सभा सदस्य संजय कुमार झा और एमएलसी ललन सर्राफ भी मौजूद रहे।

जनसभा में चारों विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए प्रत्याशी यथा मधेपुरा से कविता कुमारी साहा, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता एवं सिंहेश्वर से रमेश ऋषि भी उपस्थित रहे। अब बिहार में देर रात तक निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकते हैं लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार में भय, अपराध और अराजकता का माहौल था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद राज्य में अमन-चैन और कानून का राज स्थापित हुआ है। अब बिहार में लोग देर रात तक निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकते हैं, जबकि पहले लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे।

सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 2.58 लाख शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है और राज्य में 5 लाख 20 हजार शिक्षक कार्यरत हैं। 2006 में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की गई थी। तब केवल छह मेडिकल कॉलेज थे, आज 27 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं।

एनडीए सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों के लिए किया है काम विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग 15 साल सत्ता में रहे, उन्होंने विकास नहीं किया, सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दिया। एनडीए सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है, चाहे गांव हो या शहर, सभी जगह काम दिख रहा है।

सभी पंचायतों में चार करोड़ की लागत से विवाह भवन बनाए जाएंगे और 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जिनमें कई योजनाएं मधेपुरा जिले की भी हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में विकास की रफ्तार और तेज हुई है।

मंदिरों और कब्रिस्तानों की घेराबंदी से झगड़े पूरी तरह हो गए बंद मुख्यमंत्री ने मधेपुरा के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि जिले में सड़क, पुल-पुलिया और जलाशयों के निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने और शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमने मंदिरों और कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, जिससे झगड़े पूरी तरह बंद हो गए।

साथ ही उन्होंने पोशाक योजना, साइकिल योजना, पेंशन योजना और फ्री बिजली योजना को बिहार के सामाजिक परिवर्तन की रीढ़ बताया। महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है।

नीतीश कुमार की सरकार रोजगार सृजन करने वाली सरकार : संजय झा सभा के अंत में मुख्यमंत्री ने जनता से अपील किया कि मधेपुरा की चारों विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि बिहार का विकास निरंतर जारी रहे।