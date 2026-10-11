बच्चों ने खेल-खेल में बनाई थी देवी की मूर्ति, मधेपुरा के वैष्णवी दुर्गा मंदिर में 142 से हो रही पूजा  

प्रदीप आर्या, पुरैनी (मधेपुरा)। मकदमपुर स्थित वैष्णवी दुर्गा मंदिर में पूजा की शुरुआत वर्ष 1884 में हुई थी। उस समय यहां कुम्हार समुदाय के लोग रहते थे। नवरात्र के दौरान बच्चों ने मिट्टी से देवी की प्रतिमा बनाई।

विजयादशमी पर विसर्जन से पहले ग्रामीणों ने पंडित के सानिध्य में पूजा-अर्चना की और फिर प्रतिमा का विसर्जन किया। अगले नवरात्र में ग्रामीणों ने फूस के मंदिर में देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा शुरू की।

बाद में स्व. बाबूलाल झा ने ईंट-खपरैल का मंदिर बनवाया। ग्रामीणों के सहयोग से अब मंदिर का पक्कीकरण कर उसे भव्य रूप दिया गया है।

वर्ष 1951 में जमींदार मुन्ना कुंवर, बाबूलाल झा और सत्यनारायण झा ने आराधना के बाद बलि प्रथा समाप्त कराई। इसके बाद से यहां वैष्णवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की जा रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वैष्णवी दुर्गा माता की महिमा अपरंपार है। श्रद्धालु अपनी मुराद लेकर माता के दरबार में आते हैं और उनकी मान्यता है कि कोई खाली हाथ नहीं लौटता।

आसपास के क्षेत्रों में संकट या प्रकोप आने पर लोग श्रद्धापूर्वक माता के दरबार में माथा टेककर गुहार लगाते हैं। यहां हर वर्ष नवरात्र के अवसर पर दो दिवसीय मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।