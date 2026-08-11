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    मधेपुरा : आलमनगर में स्कूल बस ने बाइक सवार युवक को रौंदा, मौके पर ही मौत; आक्रोशित लोगों ने बस में की तोड़फोड़

    By Amitesh Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:48 AM (IST)

    मधेपुरा के आलमनगर में सोनामुखी चौक पर तेज रफ्तार स्कूल बस ने बाइक सवार 19 वर्षीय झाबो मंडल को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ...और पढ़ें

    सोनामुखी चौक पर स्पीड ब्रेकर के पास हादसा, इटहरी भ्रमपुर टोला के 19 वर्षीय झाबो मंडल की गई जान

    सोनामुखी चौक पर स्पीड ब्रेकर के पास हादसा, इटहरी भ्रमपुर टोला के 19 वर्षीय झाबो मंडल की गई जान

    HighLights

    1. आलमनगर में स्कूल बस ने बाइक सवार युवक को कुचला।

    2. 19 वर्षीय झाबो मंडल की घटनास्थल पर ही मौत।

    3. आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ कर सड़क जाम की।

    संवाद सूत्र, आलमनगर (मधेपुरा)। मधेपुरा जिले के आलमनगर नगर पंचायत अंतर्गत सोनामुखी चौक पर मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कूल बस ने आगे चल रहे एक मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचल दिया। इस भीषण दुर्घटना में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

    मृतक युवक की पहचान इटहरी पंचायत के भ्रमपुर टोला (वार्ड संख्या सात) निवासी सुनील मंडल के 19 वर्षीय पुत्र झाबो मंडल के रूप में की गई है। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया।

    स्पीड ब्रेकर पर धीमी की थी बाइक

    घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह दर्दनाक हादसा मंगलवार की सुबह करीब 8:15 बजे हुआ। 19 वर्षीय झाबो मंडल अपनी मोटरसाइकिल से सोनामुखी चौक होकर गुजर रहा था। चौक पर बने स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचते ही उसने अपनी बाइक की रफ्तार थोड़ी धीमी की।

    पीछे से बस ने मारी भीषण टक्कर

    इसी दौरान पीछे से काफी तेज गति से आ रही एक स्थानीय निजी स्कूल (कृष्णा बोर्डिंग स्कूल) की खाली बस ने बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मारते हुए युवक को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बस के निचले हिस्से में फंस गई, जिसके कारण बस आगे नहीं बढ़ पाई। हादसे के तुरंत बाद आरोपी चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर भागने में सफल रहा।

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    अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

    हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल युवक को उठाकर तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया।

    बस में तोड़फोड़ कर सड़क जाम

    युवक की मौत की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन उग्र हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए कृष्णा बोर्डिंग स्कूल की बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने मृतक के शव और बस को सड़क पर रखकर सोनमुखी चौक को पूरी तरह जाम कर दिया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे।

    [सब-हेडिंग: पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को शांत कराने में जुटी]

    सड़क जाम होने के कारण आलमनगर-मधेपुरा मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आलमनगर थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम हटाने का प्रयास शुरू कर दिया है। पुलिस फरार बस चालक की तलाश और मामले की कानूनी छानबीन में जुटी है।