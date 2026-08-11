मधेपुरा : आलमनगर में स्कूल बस ने बाइक सवार युवक को रौंदा, मौके पर ही मौत; आक्रोशित लोगों ने बस में की तोड़फोड़

संवाद सूत्र, आलमनगर (मधेपुरा)। मधेपुरा जिले के आलमनगर नगर पंचायत अंतर्गत सोनामुखी चौक पर मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कूल बस ने आगे चल रहे एक मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचल दिया। इस भीषण दुर्घटना में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

मृतक युवक की पहचान इटहरी पंचायत के भ्रमपुर टोला (वार्ड संख्या सात) निवासी सुनील मंडल के 19 वर्षीय पुत्र झाबो मंडल के रूप में की गई है। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया।

स्पीड ब्रेकर पर धीमी की थी बाइक घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह दर्दनाक हादसा मंगलवार की सुबह करीब 8:15 बजे हुआ। 19 वर्षीय झाबो मंडल अपनी मोटरसाइकिल से सोनामुखी चौक होकर गुजर रहा था। चौक पर बने स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचते ही उसने अपनी बाइक की रफ्तार थोड़ी धीमी की।

पीछे से बस ने मारी भीषण टक्कर इसी दौरान पीछे से काफी तेज गति से आ रही एक स्थानीय निजी स्कूल (कृष्णा बोर्डिंग स्कूल) की खाली बस ने बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मारते हुए युवक को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बस के निचले हिस्से में फंस गई, जिसके कारण बस आगे नहीं बढ़ पाई। हादसे के तुरंत बाद आरोपी चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर भागने में सफल रहा।

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अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल युवक को उठाकर तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया।

बस में तोड़फोड़ कर सड़क जाम युवक की मौत की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन उग्र हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए कृष्णा बोर्डिंग स्कूल की बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने मृतक के शव और बस को सड़क पर रखकर सोनमुखी चौक को पूरी तरह जाम कर दिया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे।