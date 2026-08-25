16 कट्ठे में कमाए 1.5 लाख: 'गरमा गोभी' ने किया मालामाल, मधेपुरा के किसानों ने बदली अपनी तकदीर

शैलेश कुमार, बिहारीगंज (मधेपुरा)। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड का लक्ष्मीपुर लालचंद गांव अब पारंपरिक खेती छोड़ आधुनिक और बेमौसम सब्जी की खेती से अपनी तकदीर बदल रहा है। यहां के 300 से ज्यादा किसान अब मिर्च, भिंडी, परवल, और हल्दी जैसी सब्जियां उगा रहे हैं।

सबसे खास बात यह है कि इन्हें बेचने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता, बल्कि सुबह सुबह खेतों में ही मंडी लग जाती है और भागलपुर से लेकर सहरसा तक के व्यापारी यहीं से सब्जियां खरीदते हैं। यहां की हल्दी तो भोपाल के कैंसर अस्पताल तक जा रही है।

अच्छी कमाई के चलते गांव में पक्के मकान बन गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब हमलोग अब खुद रोजगार दे रहे हैं, गांव के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ऑफ सीजन की सब्जी की खेती के प्रयोग ने दिखाई समृद्धि की राह: हर किसान की सोच रहती है कि उसे अपनी फसल का ज्यादा से ज्यादा उपज हो सके। ज्यादा उपज होने पर ही अधिक मुनाफा होने की संभावना रहती है। इसके लिए लक्ष्मीपुर लालचंद के किसानों ने ऑफ सीजन सब्जी की खेती का प्रयोग किया, जो सफल रहा।

बदलते परिवेश में यहां के किसान परंपरागत खेती छोड़कर नई तकनीकी और आधुनिक उपाय अपनाने लगे हैं और सब्जी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वर्तमान में ऑफ सीजन में भी फूलगोभी और बंदगोभी की खेती की गई है। जिसे गरमा गोभी की खेती कहा जाता है।

हालांकि गरमा गोभी खेती बड़ी सूझ-बूझ और मेहनत से किया जाता है। लक्ष्मीपुर लालचंद के किसान फूलगोभी व बंदगोभी की खेती कर मालामाल हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि परंपरागत के बजाय आधुनिक तौर तरीके अपनाया। इस वर्ष मौसम का भी साथ मिला और गरमा फूलगोभी और बंधगोभी खूब फली है। बाजार में कीमत भी अच्छी मिल रही है। आठ कट्ठे में गरमा बंदगोभी की खेती से कमाए डेढ़ लाख रुपये: किसान कैलाश मंडल और ललिता देवी कहती हैं कि इस वर्ष 8-8 कट्ठा खेत में गरमा बंदगोभी की खेती की। शुरुआत में गोबर खाद का उपयोग किया गया। फसल में कीड़े लगने पर दवा का प्रयोग किया गया। गोभी का सीजन समाप्त होने के कारण काफी मेहनत कर फसल को बचाने में कामयाबी मिली।

बंदगोभी की फसल बड़ी-बड़ी साइज देखकर सब्जी कारोबारी खेत में पहुंचकर 20-25 रुपये किलो खरीद करते हैं। कैलाश मंडल और ललिता देवी बताती हैं कि बंधगोभी की खेती से महज 16 कट्ठे में डेढ़ लाख रुपये की आमदनी हुई है। अब फसल लगभग कटने को है। इसके तुरंत बाद अगैता फूलगोभी की खेती की जाएगी। गरमा फूलगोभी की खेती में बरतनी पड़ती है सावधानियां: किसान प्रमोद मंडल का कहना है कि फूलगोभी की खेती सर्दी के मौसम में होती हैं। ग्रीष्मकाल में यह बाजार से गायब हो जाती है। वजह, गर्मी में इसकी खेती नहीं होती थी। इस साल प्रयोग के तौर पर चार कट्ठा खेती किी, जिसका नतीजा भी सकारात्मक रहा। हालांकि, गरमा फूलगोभी की खेती में काफी मेहनत लगता है। इसके लिए काफी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं।

समय-समय पर मौसम को देखते हुए तेज धूप और गर्मी से बचाव के लिए घरेलू उपाय करना पड़ता हैं। इसके लिए काफी उन्नत किस्म की बीज व दवाओं का उपयोग समय-समय पर करना पड़ता है। गरमा फूल गोभी की खेती के लिए फरवरी माह में नर्सरी तैयार की जाती है।