मधेपुरा : सिंहेश्वरनाथ मंदिर में शादी के पटाखों से पंडाल में लगी भीषण आग; दूल्हे समेत 3 हिरासत में, टेंटकर्मी झुलसे

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। मधेपुरा जिले के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर परिसर में गुरुवार की अलसुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। तड़के करीब 3:45 बजे मंदिर परिसर में चल रहे एक शादी समारोह के दौरान अति आतिशबाजी (पटाखे) की वजह से वहां बने विशाल पंडाल में अचानक आग लग गई।

आग की लपटों ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पंडाल का लगभग 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा जलकर पूरी तरह राख हो गया। मंदिर परिसर में अलसुबह आग लगते ही अफरातफरी और भगदड़ जैसा माहौल बन गया।

60 शॉट वाले स्काई पटाखे से उठी चिंगारी, दूल्हा प्रवीन बोले- हमें नहीं पता किसने छोड़ा प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिंहेश्वर मंदिर में शादी रचाने आए वर और वधू पक्ष के रिश्तेदारों व दोस्तों द्वारा मंदिर परिसर के भीतर ही 60 शॉट वाला स्काई शॉट पटाखा छोड़ा जा रहा था। हवा में जाकर रंग-बिरंगी आतिशबाजी करने वाले इस पटाखे की एक जलती हुई चिंगारी सीधे मंदिर परिसर में बने वाटरप्रूफ टेंट-पंडाल के कपड़े पर जा गिरी, जिससे क्षण भर में आग भड़क उठी।

घटना की सूचना मिलते ही सिंहेश्वर थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शादी रचा रहे पतरघट (वार्ड नंबर 16) निवासी दूल्हे प्रवीन कुमार समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आई। दूल्हा प्रवीन कुमार ने बताया कि वे 5-6 लोगों के साथ मंडप में शादी की रस्में पूरी कर रहे थे और पटाखा कौन फोड़ रहा था, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

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टेंट कर्मियों और गार्डों ने सिलेंडर से संभाला मोर्चा, टल गई बड़ी तबाही आग की भीषण लपटें उठते ही 'उत्तम टेंट हाउस' के सजग कर्मचारियों—श्रवण कुमार, राहुल यादव, किश्टो सिंह, अनिल डाक्टर, छोटू कुमार और नितिश कुमार—ने मंदिर सुरक्षा में तैनात गार्ड दिलीप कुमार व आदर्श कुमार के साथ मिलकर जान हथेली पर रखकर मोर्चा संभाला। टेंट कर्मियों ने बिना देर किए वहां मौजूद CO2 अग्निशामक गैस के 8 सिलेंडरों की मदद से आग पर काबू पाना शुरू किया।

उनकी इस अदम्य साहस और मुस्तैदी के कारण आग पूरे विशाल पंडाल और मुख्य मंदिर के हिस्सों में फैलने से रोक ली गई, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। बांस पर चढ़कर टेंटकर्मियों ने बुझाई आग, मौके पर नहीं थी दमकल की गाड़ी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना की सूचना के बाद अग्निशमन (Fire Brigade) की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन पंडाल काफी ऊंचा होने के कारण पानी की बौछारें ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थीं। इसके बाद टेंट हाउस के बहादुर कर्मचारी खुद जान जोखिम में डालकर बांस के सहारे ऊंचे पाइपों पर चढ़ गए और ऊपर से पानी डालकर आग को पूरी तरह शांत किया।