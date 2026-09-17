मधेपुरा : नशे पर पंचायत का सख्त फरमान, बेचने पर 21 हजार और पीने पर 11 हजार रुपये लगेगा जुर्माना

संवाद सूत्र, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)। Madhepura Anti Drug Liquor Fine Campaign News: मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 26 स्थित लक्ष्मीपुर गांव में सामाजिक ताने-बाने को खोखला कर रहे नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है।

गांव को पूरी तरह नशामुक्त बनाने और शराब, स्मैक या अन्य किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री तथा सेवन पर पूर्ण विराम लगाने के उद्देश्य से ग्रामीणों की एक अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उदाकिशुनगंज नगर परिषद के वार्ड 26 (लक्ष्मीपुर) में सेवानिवृत्त शिक्षक विनोद प्रसाद यादव की अध्यक्षता में नशा मुक्ति बैठक

ग्रामीणों का सर्वसम्मत व कड़ा फैसला: मादक पदार्थ बेचने वालों पर ₹21,000 और नशा का सेवन करने वालों पर ₹11,000 का जुर्माना

शराब व स्मैक तस्करों की नकेल कसने के लिए स्थानीय पुलिस व कानून-प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करने का संकल्प

पूर्व में 8 अगस्त को थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार की मौजूदगी में राधा कृष्ण मंदिर में भी नशा मुक्ति को लेकर बनी थी रणनीति सेवानिवृत्त शिक्षक विनोद प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई इस चौपाल में ग्रामीणों ने एकजुट होकर सामाजिक स्तर पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि गांव की सीमा में कोई भी व्यक्ति अवैध शराब या अन्य नशीले पदार्थ बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो उस पर ₹21,000 का भारी-भरकम सामाजिक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, नशे का सेवन करते पाए जाने वाले व्यक्ति को ₹11,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि बेचने और पीने दोनों ही स्थितियों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस प्रशासन का मिलेगा पूरा सहयोग, सामाजिक स्तर पर बढ़ेगी सतर्कता बैठक के दौरान ग्रामीणों ने यह भी साफ कर दिया कि सामाजिक जुर्माने के साथ-साथ ऐसे असमाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कराने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा।

ग्रामीणों ने चिंता जताते हुए कहा कि नशे के बढ़ते जाल के कारण न केवल परिवार तबाह हो रहे हैं, बल्कि पूरे समाज पर इसका प्रतिकूल और खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में युवा पीढ़ी को बचाने के लिए कड़े कदम उठाना बेहद अनिवार्य हो गया था।

8 अगस्त की बैठक में भी बनी थी रणनीति, युवाओं को जागरूक करने पर जोर बैठक की अध्यक्षता कर रहे विनोद प्रसाद यादव ने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए महज प्रशासनिक कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि जब तक आम जनमानस खुद जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तब तक स्थायी बदलाव संभव नहीं है।