बाढ़ का पानी उतरा, संकट नहीं! मधेपुरा के चौसा में महिलाओं को बांस के जुगाड़ शौचालय का सहारा, खतरा बरकरार

मनीष अकेला, चौसा (मधेपुरा)। कोसी नदी के मुहाने पर बसे मधेपुरा जिले के आलमनगर और चौसा प्रखंड की 10 पंचायतों के ग्रामीणों के लिए बाढ़ का पानी घटने के बाद भी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं।

करीब एक महीने तक चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिरी विशाल आबादी अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। यद्यपि बाढ़ का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन स्वच्छ पेयजल और सबसे बढ़कर शौचालय को लेकर गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया है।

मधेपुरा जिले के चौसा और आलमनगर प्रखंड की 10 पंचायतें दोबारा बाढ़ के पानी से घिरीं, जलजमाव से जनजीवन अस्त-व्यस्त

पक्के शौचालय पानी में डूबने से ग्रामीण नदी और धार किनारे बांस के 'चचला जुगाड़' से अस्थाई शौचालय बनाकर उपयोग करने को मजबूर

महिलाओं को अंधेरे में पैर फिसलने, डूबने और सांप-बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का डर; कई किमी पैदल जाने की लाचारी

चौसा अंचलाधिकारी उदयकांत मिश्र ने फुलौत पूर्वी, पश्चिमी, चिरौरी व मोरसंडा को बाढ़ प्रभावित घोषित कर राहत कार्य का दिया भरोसा घरों में बने पक्के शौचालय पूरी तरह पानी में डूबे होने के कारण ग्रामीण नदी और धार के किनारे बांस के जुगाड़ से 'चचला' (अस्थाई ढांचा) बनाकर किसी तरह शौच के लिए उपयोग कर रहे हैं। पानी से घिरे इन कमजोर बांस के ढांचों पर हर पल अनहोनी और हादसे का खतरा मंडराता रहता है।

महिलाओं के सामने लोक-लज्जा व सुरक्षा का दोहरा संकट, 2 किमी पैदल चलने की मजबूरी बाढ़ के इस भीषण संकट में सबसे ज्यादा दुश्वारियां महिलाओं और बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं। बाढ़ पीड़ित रुकमणी देवी, सीता देवी, पार्वती देवी और सोनम देवी बताती हैं कि दिन के उजाले में खुले में बांस के बने चचला शौचालय का उपयोग करना लोक-लज्जा के कारण मुमकिन नहीं होता।

वहीं, रात के अंधेरे में कमजोर बांस से पैर फिसलकर उफनती धार में गिरने और जहरीले सांप-बिच्छू के डंक मारने का डर हमेशा बना रहता है। जब जलजमाव ज्यादा बढ़ जाता है, तो शौच के लिए 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ता है। नदी किनारे इस तरह के अस्थाई इंतजामों से महिलाओं की सुरक्षा और गांव में महामारी फैलने का खतरा दोनों बढ़ गए हैं।

चार पंचायतें बाढ़ प्रभावित घोषित, प्रशासन की ओर से राहत व सहायता की कवायद इस संबंध में चौसा के अंचलाधिकारी (सीओ) उदयकांत मिश्र ने बताया कि प्रखंड की चार पंचायतों—फुलौत पूर्वी, फुलौत पश्चिमी, चिरौरी और मोरसंडा को अधिकारिक रूप से बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है।