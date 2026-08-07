15 अगस्त के बाद बंद होगी एलपीजी गैस की आपूर्ति; उपभोक्ता तुरंत कराएं ई-केवाईसी, वर्ना रुकेगी रीफिलिंग

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। जिले के घरेलू एलपीजी (LPG) गैस उपभोक्ताओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी खबर है। यदि आपने अभी तक अपने एलपीजी कनेक्शन का बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराया है, तो 15 अगस्त के बाद आपको रसोई गैस सिलिंडर की आपूर्ति बंद हो सकती है। फर्जी कनेक्शनों को रोकने और पारदर्शी व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है।

कंपनियों द्वारा जारी कड़े दिशानिर्देशों के बाद जिले भर के एलपीजी वितरकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को जागरूक करना और ई-केवाईसी पूरी कराने का काम तेज कर दिया है। 15 अगस्त की समय-सीमा समाप्त होने के बाद बिना ई-केवाईसी वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है।

15 अगस्त तक हर हाल में करा लें बायोमेट्रिक सत्यापन स्थानीय भारत गैस वितरक मेसर्स मेजर योगेंद्र गैस एजेंसी के प्रोपराइटर संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल कंपनियों के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी वैध घरेलू ग्राहकों का आधार सत्यापन (e-KYC) कराया जाए।

उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे हर हाल में 15 अगस्त तक अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर पहुंचकर सत्यापन करा लें। निर्धारित तिथि के बाद प्रणाली स्वतः ही गैर-सत्यापित उपभोक्ताओं की बुकिंग और आपूर्ति पर रोक लगा देगी, जिससे त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं को रसोई गैस के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है।

खबरें और भी







एजेंसी पहुंचकर कराएं ई-केवाईसी, ये दस्तावेज लाना जरूरी गैस वितरकों ने मधेपुरा जिले के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ और असुविधा से बचने के लिए समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें। ई-केवाईसी कराने के लिए उपभोक्ता को अपना मूल आधार कार्ड, गैस कंज्यूमर पासबुक (ब्लू बुक) और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ स्वयं गैस एजेंसी या अधिकृत केंद्र पर जाना होगा।

एजेंसी पर बायोमेट्रिक मशीन (अंगूठे का निशान या फिंगरप्रिंट स्कैनर) या चेहरे की पहचान (Face Authentication) के जरिए मिनटों में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके लिए उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क या फीस नहीं ली जाती है।

क्यों जरूरी है ई-केवाईसी और क्या होगा फायदा? सरकार और गैस कंपनियों का मानना है कि ई-केवाईसी कराने से निष्क्रिय और फर्जी गैस कनेक्शनों की पहचान आसानी से हो सकेगी। साथ ही, पात्र उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी की राशि बिना किसी रुकावट के सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचती रहेगी।