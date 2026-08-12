मधेपुरा में स्मैक पीने के दौरान विवाद में दोस्त ने ही दोस्त को चाकू से गोदा, एक की मौत; आरोपी भी गंभीर

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। अरार थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे 106 किनारे बेलदौर नहर पर एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। शरीर के विभिन्न हिस्से में छह-सात जगहों पर चाकू घोंपकर वीभत्स तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है।

मृतक की पहचान सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के लालपुर सरोपट्टी वार्ड संख्या 13 निवासी मणि मंडल के पुत्र अनुराग कुमार(35) के रूप में हुई है। आरोपित युवक भी बुरी तरह जख्मी है। आरोपित लालपुर सरोपट्टी गांव के पुरण मंडल के पुत्र प्रदीप मंडल का जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में उपचार चल रहा है।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने खून से सना चाकू, सिगरेट और माचिस बरामद की है। शव को पोस्टमार्टम में भेज पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच के लिए फोरेंसिक टीम बुलाई गई है। ससुराल ले जाने के बहाने अनुराग को साथ लेकर घर से निकला था प्रदीप घटनास्थल पर पहुंची मृतक की मां रेखा देवी के अनुसार उनके पुत्र अनुराग कुमार का पड़ोस के रहने वाले प्रदीप मंडल से दोस्ती थी। दोनों साथ में सरिया बांधने का काम करता था। बुधवार की सुबह छह बजेे घर से दोनों साथ निकला था।

प्रदीप मंडल ने चौसा थाना क्षेत्र के धुरिया कलासन स्थित अपने ससुराल जाने की बात कही थी। सुबह करीब नौ बजे पुलिस ने घटना की जानकारी दी। आरोपित प्रदीप मंडल स्मैक आदि सूखा नशा का आदि है। उसने सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया है।

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घटनास्थल से चाकू, सिगरेट व माचिस बरामद जानकारी के अनुसार बाइक सवार दोनों युवक एनएच 106 के रास्ते जा रहा था। बेलदौर प्रशाखा नहर पर रूक कर बात की फिर एनएच से 100 मीटर दूर जाकर बैठकर स्मैक व सिगरेट पी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इस बीच प्रदीप मंडल ने चाकू से अनुराग पर वार कर दिया।

अनुराग ने पलटवार किया लेकिन ताबड़तोड़ किए गए हमले के बाद वह जान बचाकर भागने की कोशिश की और कुछ दूर आगे जाकर निढ़ाल होकर गिर पड़ा। इस हमले में प्रदीप मंडल भी चाकू लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में वह बाइक से वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्वालपाड़ा पहुंचा।

स्मैक आदि पीने के दौरान हुआ था विवाद सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ग्वालपाड़ा से प्रदीप मंडल को रेफर किए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस बीच किसी राहगीर ने पुलिस को खून से लथपथ युवक के गिरे होने की जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने खून से सना चाकू, सिगरेट और माचिस बरामद की है। शव को पोस्टमार्टम में भेज पुलिस मामले की जांच में जुटी है।