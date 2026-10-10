बिहार में डबल मर्डर से सनसनी: 12 साल के बच्चे का गला रेता, तो गुस्साए लोगों ने आरोपी को पीट-पीटकर मारा

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। घैलाढ़ प्रखंड अंतर्गत ईटहरी गांव में शनिवार की सुबह करीब 11 बजे अनिल यादव(45) ने एक 12 वर्षीय बालक का गला रेत दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ढूंढ़कर आरोपित अनिल यादव को पीट-पीट कर मार डाला।

ईटहरी गांव के वार्ड दो निवासी सुनील ठाकुर के पुत्र सुमित कुमार(12) की हत्या की खबर मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपित अनिल यादव को ढूंढकर मार डाला। ग्रामीणों के अनुसार बराही पंचायत के वार्ड संख्या आठ के स्व. राजकिशोर यादव का पुत्र मानसिक रूप से अस्वथ था।