गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा मधेपुरा, लूट के दौरान सर्राफा व्यवसायी को बदमाशों ने मारी गोली

संवाद सूत्र, मुरलीगंज (मधेपुरा)। मधेपुरा-पूर्णिया एनएच-107 पर मंगलवार की देर शाम लगभग 7.15 बजे बेलदौर नहर के समीप अपराधियों ने सर्राफा व्यवसायी को लूट के दौरान गोली मार दिया।

बांह में गोली लगने से घायल व्यवसायी को स्थानीय लोगों की मदद से मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां चिकित्सक डॉ. जितेंद्र कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति देख हायर सेंटर रेफर कर दिया।

मुरलीगंज प्रखंड की रामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी नवल किशोर स्वर्णकार (55) अपने पुत्र कुंदन सोनी को जीतापुर बाजार स्थित सोने-चांदी की दुकान से शाम को रोजाना की तरह अपनी ऑटो से लेकर घर लौट रहे थे।

इसी दौरान एनएच 107 पर नहर के समीप नवटोल और पड़वा के बीच सुनसान जगह पर एक बाइक पर सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें रोक लिया।

ऑटो रुकते ही एक किलो 800 ग्राम चांदी के जेवरात से भरे बैग को लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ तीन गोली चला दी। जिसमें एक गोली नवल किशोर स्वर्णकार के बायीं बांह में जा लगी। अन्य दो गोली नवल किशोर के बेटा कुंदन सोनी पर चलाई गई लेकिन वह किसी तरह छिपकर बचने में कामयाब रहा।