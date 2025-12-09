Language
    गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा मधेपुरा, लूट के दौरान सर्राफा व्यवसायी को बदमाशों ने मारी गोली

    By Arjun Bhagat Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में लूट के दौरान अपराधियों ने एक सर्राफा व्यवसायी को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यवसायी क ...और पढ़ें

    मुरलीगंज सीएचसी में इलाज के दौरान घायल से पूछताछ करते थानाध्यक्ष। (जागरण)

    संवाद सूत्र, मुरलीगंज (मधेपुरा)। मधेपुरा-पूर्णिया एनएच-107 पर मंगलवार की देर शाम लगभग 7.15 बजे बेलदौर नहर के समीप अपराधियों ने सर्राफा व्यवसायी को लूट के दौरान गोली मार दिया।

    बांह में गोली लगने से घायल व्यवसायी को स्थानीय लोगों की मदद से मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां चिकित्सक डॉ. जितेंद्र कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति देख हायर सेंटर रेफर कर दिया।

    मुरलीगंज प्रखंड की रामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी नवल किशोर स्वर्णकार (55) अपने पुत्र कुंदन सोनी को जीतापुर बाजार स्थित सोने-चांदी की दुकान से शाम को रोजाना की तरह अपनी ऑटो से लेकर घर लौट रहे थे।

    इसी दौरान एनएच 107 पर नहर के समीप नवटोल और पड़वा के बीच सुनसान जगह पर एक बाइक पर सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें रोक लिया।

    ऑटो रुकते ही एक किलो 800 ग्राम चांदी के जेवरात से भरे बैग को लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ तीन गोली चला दी। जिसमें एक गोली नवल किशोर स्वर्णकार के बायीं बांह में जा लगी। अन्य दो गोली नवल किशोर के बेटा कुंदन सोनी पर चलाई गई लेकिन वह किसी तरह छिपकर बचने में कामयाब रहा।

    इस दौरान बदमाशों ने 1800 ग्राम चांदी, 15 हजार नकद रुपये सहित सोने-चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए।
    इधर, घटना की सूचना मिलते ही मुरलीगंज थानाध्यक्ष अजीत कुमार दल-बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घायल का बयान दर्ज किया।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं, स्थानीय व्यवसायियों ने प्रशासन से रात में अतिरिक्त गश्त बढ़ाने और मुख्य मार्गों पर चेकिंग प्वाइंट बहाल करने की मांग की है।