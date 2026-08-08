मधेपुरा में मिड-डे-मील खाने से 60 बच्चे बीमार, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर शिक्षा विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन 

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। गम्हरिया प्रखंड की बभनी पंचायत स्थिति उत्क्रमित मध्य विद्यालय दाहा में शनिवार दोपहर को मध्याह्न भोजन खाने से 60 बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गम्हरिया लाया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है।