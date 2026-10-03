लखीसराय में दरिंदगी: नशीली चॉकलेट खिलाकर नाबालिग छात्र से गलत काम करता था शिक्षक, गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, लखीसराय। जिला मुख्यालय से सटे एक गांव में सरकारी विद्यालय के शिक्षक पर नाबालिग बच्चे को नशीली चॉकलेट खिलाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद लखीसराय थाना पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र स्थित आदर्श कालोनी निवासी हरि सिंह प्रजापति के पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। वह रामगढ़ चौक प्रखंड की बिल्लो पंचायत स्थित एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत है और लखीसराय थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है।